В дополнительный период ЕГЭ за нарушения были удалены 11 человек

В дополнительный период экзамен сдавали те, кто не смог его сдать по уважительной причине в основное время. Фото: Павел Ворожцов

В России завершился дополнительный этап сдачи ЕГЭ. Он проходил с 12 по 17 июля.

Сдача экзаменов прошла без существенных сбоев.

"Все экзамены дополнительного периода прошли в штатном режиме, без существенных сбоев. В дополнительный период проведения ЕГЭ за нарушения были удалены 11 участников экзамена", - цитирует ТАСС пресс-службу Рособрнадзора.

По итогам проведения основного периода за нарушения были удалены с экзамена 939 человек: 422 школьника – за использование средств связи, 398 выпускников – за шпаргалки, ещё 119 – за иные нарушения.

Напомним, участниками дополнительного периода ЕГЭ стали 2,7 тысячи человек, из которых более 1,4 тысячи ‒ выпускники этого года. В эти дни экзамен сдавали те, кто пропустил или не завершил сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или другой уважительной причине.

Ребята, которые были удалены с экзамена за нарушения, не допускались к пересдаче в этом году. Тех, кого заметили за использованием шпаргалок и телефонов, допустят до ЕГЭ только через год.

Напомним, Минобрнауки РФ уже подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ на следующий учебных год.