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Общество / Образование
21 июля 2021, 10:55

Губернатор Свердловской области присудил премии трём учителям и трём воспитателям

Деньги учителю

Премии главы региона за призовые места учителя и воспитатели получат впервые. С 2021 года они будут присуждаться ежегодно. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии учителям и воспитателям, которые участвовали в конкурсах "Учитель года России" и "Воспитеталь года России". Они получат от 100 до 300 тысяч рублей.

Премии главы региона за призовые места учителя и воспитатели получат впервые. С 2021 года они будут присуждаться ежегодно для поддержки победителей и призёров конкурсов и повышения престижа профессии в сфере образования. Премии будут перечисляться до 1 октября.

Известно, что победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года" стала Мария Андреева из Артей. Она преподаёт в начальных классах в Артинском лицее. В региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России" Анастасия Жучкова из Ревды. Она работает в МАДОУ детский сад № 50. Они получат по 300 тысяч рублей.

Премии губернатора также присуждены:

  • призёру, занявшему второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России" Ольге Семеновой, учителю ИЗО школы №32 (Нижний Тагил) с углублённым изучением отдельных предметов (получит 200 тысяч рублей),
  • призёру, занявшему второе место в региональном этапе Всероссийского профконкурса "Воспитатель года" Наталье Агинских, музыкальному руководителю детсада "Детство" комбинированного вида (Нижний Тагил) (200 тысяч),
  • призёру, занявшему третье место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России" Наталье Созонтовой, учителю английского языка Полевской школы-лицея №4 "Интеллект" (100 тысяч рублей),
  • призёру, занявшему третье место в региональном этапе Всероссийского профконкурса "Воспитатель года" Татьяне Стуловой, музыкальному руководителю Новоуральского детсада "Росинка" комбинированного вида (100 тысяч).

Документ о присуждении премий опубликован на свердловском интернет-портале правовой информации.

Фото: указ губернатора
Фото: указ губернатора
Областная газета Свердловской области

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