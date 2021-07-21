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Общество / Образование
21 июля 2021, 20:27

Владимир Путин частично освободил детские сады и школы от заполнения лишних бумаг

Девушка среди стопок бумаг

Учителя и воспитатели теперь могут не разрабатывать методички в обязательном порядке. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин одобрил внесение изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Согласно поправкам, детские сады и школы частично освобождаются от разработки определённой документации.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодаря изменениям, учителя, методисты и воспитатели при разработке основной программы смогут пользоваться примерными учебными планами и рабочими программами учебных предметов, которые включены в примерную программу. Теперь не потребуется обязательно разрабатывать новые методички.

Как сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ, к обязательной категории для школы должны относиться четыре документа:

  • основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования;
  • журналом учета успеваемости;
  • журналом группы продленного дня;
  • материалами личного дела учеников.
Областная газета Свердловской области

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