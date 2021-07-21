Владимир Путин частично освободил детские сады и школы от заполнения лишних бумаг

Учителя и воспитатели теперь могут не разрабатывать методички в обязательном порядке. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин одобрил внесение изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Согласно поправкам, детские сады и школы частично освобождаются от разработки определённой документации.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодаря изменениям, учителя, методисты и воспитатели при разработке основной программы смогут пользоваться примерными учебными планами и рабочими программами учебных предметов, которые включены в примерную программу. Теперь не потребуется обязательно разрабатывать новые методички.

Как сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ, к обязательной категории для школы должны относиться четыре документа: