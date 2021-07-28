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Общество / Образование
28 июля 2021, 12:57

Свердловская область получит почти 125 миллионов на выплаты педагогам колледжей

Студенты в масках сидят на лекции

Допвыплаты с 1 сентября 2021 года начнут получать те, кто совмещает свои основные обязанности в колледжах и техникумах с кураторством. Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ выделяет из резервного фонда 2,79 млрд рублей регионам на выплаты кураторам студенческих групп в колледжах и техникумах. Свердловская область получит на эти цели в 2021 году 124,8 млн рублей.

Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей педагогам среднего профобразования предложил ввести Президент РФ Владимр Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Допвыплаты с 1 сентября 2021 года начнут получать те, кто совмещает свои основные обязанности в колледжах и техникумах с кураторством.

"При подготовке бюджета на следующие три года предусмотрим необходимые средства на эти выплаты, чтобы помочь людям, которые выполняют такую нелёгкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения", – сообщил ранее на заседании Правительства России Михаил Мишустин.

Согласно подписанному им распоряжению, Свердловская область получит почти 125 миллионов рублей. Этих средств хватит на выплаты для более 6 тысяч кураторов с сентября по декабрь. При этом ранее в свердловском минобразования заявляли о  3 900 студенческих группах в 111 колледжах и техникумах.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года по 5 тысяч рублей получают учителя за классное руководство.

Областная газета Свердловской области

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