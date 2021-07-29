11 свердловских школьников стали победителями конкурса «Большая перемена»

Участники конкурса проектировали «школу будущего» и детские сообщества в соцсетях. Фото: Павел Ворожцов.

В финале Всероссийского конкурса «Большая перемена-2021» в номинации «Учащиеся 5-7 классов» Свердловскую область представили 25 школьников. Из них 11 человек стали победителями.

Уже в сентябре они отправятся в путешествие из Владивостока в Москву на спецпоезде «Большой перемены», сообщает департамент информполитики региона.

Известно, что итоговое состязание прошло в Международном детском центре «Артек». Финалисты, работая в командах по 8-12 человек, проектировали «школу будущего» и детские сообщества в соцсетях.

Добавим, перед финалом к участникам конкурса обратился Президент РФ Владимир Путин. Тогда же с главой государства удалось пообщаться ученице 7-го класса из Первоуральска Марии Миллер, которая вошла в число победителей этого года.

Девочка рассказала, что создаёт онлайн-курсы для развития дистанционного образования. Под её началом вышли курсы по математике, истории и мастер-класс по технологии. Реализовывать проект ей помогают учителя.

«То, что тебе удаётся создавать такие учебные пособия и привлекать опытных педагогов – это очень здорово и востребовано, особенно сегодня...» – отметил тогда Владимир Путин.

О результатах конкурса в прошлом году читайте здесь.