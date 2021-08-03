Школьник из Екатеринбурга взял золото Международной олимпиады по химии

Александр Трофимов (крайний справа) выпустился из екатеринбургской гимназии #9. Фото: Дмитрий Плешков, пресс-служба химического факультета МГУ.

Золотые медали Международной олимпиады по химии завоевали три школьника из российской команды. Одним из них стал екатеринбуржец Александр Трофимов.

Соревнования проходили дистанционно, организатором выступала Япония. Во время церемонии закрытия объявили, что трое российских школьников получили золотые медали. Это Александр Трофимов (Екатеринбург, гимназия №9), Андрей Тырин (Москва) и Георгий Жомин (Москва). Тимофей Чаркин (Москва) завоевал серебряную награду, сообщили в пресс-службе химического факультета МГУ.

Тренировки длились две недели. В сборах принимало участие более 20 победителей Всероссийской олимпиады. В течение этого времени они решали задачи по всем основным разделам химии. По итогу теоретической олимпиады выбрали четырёх победителей, которые вошли в состав российской команды на международных соревнованиях.

"В этом году в команде три одиннадцатиклассника. Все они продолжат учиться химии в Московском университете. Андрей Тырин и Александр Трофимов подали документы химический факультет МГУ, а Георгий Жомин – на факультет наук о материалах", – рассказали в пресс-службе химического факультета МГУ.

Международная химическая олимпиада стартовала в Токио 25 июля. В ней приняли участие 312 школьников из 79 стран. Было разыграно 33 золотых награды, 65 серебряных и 96 бронзовых.