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Общество / Образование
3 августа 2021, 19:05

Всероссийские проверочные работы пройдут в колледжах страны с 15 сентября по 9 октября

Люди в аудитории

Всероссийские проверочные работы будут проходить среди студентов колледжа. Фото: Александр Зайцев

Рособрнадзор в этом году первый раз проведёт в колледжах всероссийские проверочные работы. Они начнутся 15 сентября и закончатся 9 октября. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утверждено расписание проведения всероссийских проверочных работ для обучающихся организаций среднего профессионального образования (СПО). ВПР для обучающихся СПО в 2021-2022 учебном году проводятся впервые", - говорится в сообщении.

ВПР пройдут во всех образовательных учреждениях, где преподаются программы среднего профобразования.

В Свердловской области это коснётся примерно 3 900 студенческих групп в 111 колледжах и техникумах.

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Областная газета Свердловской области

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