Владимир Путин поручил полностью отказаться от учёбы в три смены в школах к сентябрю 2023 года

О ходе выполнения поручения Президенту РФ будут докладывать раз в полгода. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ создать условия для полного отказа от учёбы школьников в три смены. Поручение должно быть выполнено к 2023-2024 учебному году.

Перечень поручений главы государства опубликован в пятницу, 6 августа, на сайте Кремля. Доклад Президенту следует представить до 15 декабря текущего года, далее - один раз в полгода.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учётом ранее данных поручений обеспечить: реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году», - говорится в документе.

Помимо этого кабмину поручено совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить бесперебойный доступ к Интернету во всех школах. В городских школах скорость доступа в Сеть должна быть не менее 100 Мбит/с, в сельских и поселковых образовательных учреждениях - не менее 50 Мбит/с.

Конечная стоимость подключения к Интернету школ не должна превышать размер среднего тарифа на услуги связи для таких организаций в рамках национальных проектов. Доклад по вопросу главе государства должны предоставить до 1 января 2023 года, начиная с 1 января 2022 - один раз в полгода.

Как писала «Областная газета», в мае зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что до конца 2021 года 5 400 общедоступных библиотек в российских регионах будут подключены к Интернету.

По его словам, общедоступные библиотеки будут обеспечены выходом в Сеть с пропускной способностью каналов не менее 10 Мбит/с. Реализацией поручения занимается Минцифры в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Срок подключения – до 30 ноября 2021 года.