Российских чиновников и учителей обяжут пользоваться отечественными мессенджерами

Переход запланирован на начало 2022 года. Фото: Александр Зайцев

Российские власти намерены перевести всех госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и IT-сервисы. Изменения прописаны в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который Минцифры направило в Правительство РФ.

Госплатформа «поддержки рабочих коммуникаций» содержит почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа, нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на отечественный софт подготовят до конца года. К февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации для преподавателей школ и вузов, по которым они смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские сервисы.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что инициативу ещё в июле одобрила правовая комиссия по цифровому развитию, отмечает издание. Там также пояснили, что концепция госплатформы подразумевает развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удалённой работы. Помимо мессенджеров и почты, это аудио- и видео-конференц-связь, электронный документооборот, управление задачами, поручениями и проектами и другие сервисы отечественной разработки. Их названия в аппарате Чернышенко не озвучили.

Власти задумались о переводе вузов и госорганов на отечественный софт после того, как в декабре 2020 года Microsoft из-за санкций США отказалась продавать свои продукты МГТУ им. Баумана, так как вуз готовит специалистов для российской оборонной отрасли.

Как писала «Областная газета», в декабре 2019 года Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты.