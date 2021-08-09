Минобрнауки РФ рекомендует вузам перевести студентов без прививки от COVID-19 на дистант

Привитые от ковида студенты смогут посещать занятия очно и без каких-либо ограничений доступа в здание вуза. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило рекомендации для вузов по обучению студентов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Всех не привитых от ковида студентов рекомендуется перевести на дистанционное обучение.

В документе также сказано, что вузам стоит проводить экзамены для привитых и не привитых студентов раздельно.

"С учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", — сообщает ТАСС со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении информагентства.

Привитые от ковида студенты смогут посещать занятия очно и без каких-либо ограничений доступа в здание вуза. Также высшим учебным заведениям рекомендуется организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счёт.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уже заявил, что новый учебный год начнётся в гибридном формате.

"Университет готовится начать учебный год в гибридном формате: большие потоковые лекции будут проводиться дистанционно", - передаёт слова Кокшарова официальный Telegram-канал вуза.

Напомним, 2 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные школы не будут переходить на дистанционный режим работы 1 сентября.

Читайте также:

Свердловские вузы могут отправить на дистант иностранных студентов без прививки от COVID-19.