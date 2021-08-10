В Екатеринбурге отремонтируют корпус УрФУ на Ленина

У здания заменят кровлю и отреставрируют элементы фасада. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге отремонтируют здание УрФУ, которое располагается на Ленина, 51. Университет ищет подрядчика для разработки проектной документации.

Работы проводят для того, чтобы сохранить объект культурного наследия. Об этом сказано в документах, размещённых на портале "Госзакупки".

Подрядчик должен разработать проектную документацию для работ по ремонту фасада и кровли. В ряд задач также входит:

историко-архивные и библиографические исследования, включая архитектурные обмеры,

инженерное обследование для выявления технического состояния памятника, причин и факторов происходящих разрушительных процессов,

предложение технических мер для обеспечения длительной сохранности его конструкций и декоративного убранства.

На следующем этапе подрядчик уже должен будет представить готовый проект ремонта. В ходе него планируют заменить кровлю здания, восстановить исторические элементы фасада ,отремонтировать стропильную систему, заменить окна и привести их к единообразию, отреставрировать и отремонтировать дверные проёмы в стилистике памятника (корпус построен в неоклассическим стиле). Также планируют демонтировать инженерные коммуникации и системы вентиляции и кондиционирования, чтобы они не искажали облик здания.

Начальная стоимость контракта составляет 5,8 млн руб, источник средств не указан. Завершить работы подрядчик должен будет в течение 270 дней с момента подписания контракта. Подать заявку на участие в тендере можно до 17 августа.