В Свердловской области Всероссийская олимпиада школьников будет проходить на онлайн-платформе "Сириус"

В четверг, 12 августа, состоялась встреча губернатора Свердловской области и членом президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, главы образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелёвой. Они обсудили систему поддержки и развития молодых талантов, а также совместные проекты.
Отметим, что в 2016 году власти региона и руководство "Сириуса" подписали договорённость о сотрудничестве, результатом которой стал региональный образовательный центр для обучения талантливых детей "Золотое сечение". Кроме того, благодаря сотрудничеству с образовательным центром "Сириус", в регионе строятся инновационные образовательные учреждения, вроде "Губернаторского лицея" в микрорайоне Солнечный, который планируют закончить в 2023 году.
Елена Шмелева подчеркнула, что инфраструктура образования и поддержки талантов молодёжи, формируемая по поручению Президента РФ Владимира Путина, даёт множество направлений, которые могут преподаваться в онлайн-формате.
В свою очередь глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сказал, что в регионе с нового учебного года школьный этап Всероссийской олимпиады по математике, информатике, физике, астрономии, биологии и химии будет проводиться на онлайн-платформе "Сириус. Курсы".
"На этой платформе есть бесплатные курсы, там можно посмотреть видеолекции, изучить конспекты, делать упражнения с проверкой ошибок. А теперь там же можно участвовать в олимпиадах", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.
Платформа "Сириус. Курсы" абсолютно бесплатная. На ней в индивидуальном режиме можно осваивать любое - даже самое сложное - направление в сопровождении ведущих педагогов страны, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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