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Общество / Образование
15 августа 2021, 14:20

В посёлке Сосновка Свердловской области открыли новую школу-детский сад

Люди осматривают класс

Школа предполагает 132 места, детский сад - 40. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В ходе своей рабочей поездки на север региона губернатор Свердловской области посетил посёлок Сосновка Карпинского городского округа. Здесь он проверил, насколько готова новая школа-детский сад к приёмы местных детей.

Строительство здания было завершено в апреле. Оно объединяет в себе школу на 132 места и детский сад на 40 малышей. Образовательное учреждение полностью оснащено мебелью, учебными пособиями и всем необходимым оборудованием для начала учебного года. В помещениях установлены рециркуляторы и дезинфекторы, а 98% сотрудников прошли вакцинацию от коронавирус.

За последние пять лет в Свердловской области создано более 33,5 тысячи новых школьных мест, сообщает департамент информполитики региона.

"До 2030 года численность свердловских школьников вырастет еще на 56 тысяч человек. Все должны сесть за парты. В идеале – в одну смену. В каких-то городах мы с этой задачей справимся быстрее, в каких-то чуть позже. Но задачу такую президент поставил", - цитирует губернатора департамент информполитики региона.

Глава Свердловской области отметил, что главная задача региона - сделать так, чтобыдети 1 сентября сели за парты, а не за веб-камеры дома. Из областного бюджета дополнительно выделено более 200 млн рублей на установку бактерицидных рециркуляторов, закупку дезинфицирующих средств, термометров и других средств защиты.

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Областная газета Свердловской области

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