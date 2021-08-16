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Общество / Образование
16 августа 2021, 18:59

Новый учебный год в России начнётся очно

Учебники

Этот учебный год у ребят начнётся с реальными учебниками, за настоящими партами, с учителями, которые будут вещать у доски, а не с экранов. Фото: Павел Ворожцов

В России новый учебный год начнётся в традиционном формате. Это касается и школ, и колледжей, и вузов.

Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой, сообщает telegram-канал Министерства просвещения "Большая перемена".

"Учебный год начнётся в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы с каждым регионом отработали меры по защите здоровья в образовательной среде, и регионы держат этот вопрос на контроле", - сказал Сергей Кравцов.

Он также добавил, что принудительной вакцинации учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования - недопустима.

Напомним, в Екатеринбурге более 80% педагогов сделали прививку от COVID-19. Также в школах столицы Урала на начало учебного года из-за коронавирусных ограничений не будет продлёнок. Их смогут открыть позже, если в одном классе наберётся группа минимум из 15 ребят. 

Из бюджета Свердловской области дополнительно выделено более 200 млн рублей на установку бактерицидных рециркуляторов, закупку дезинфицирующих средств, термометров и других средств защиты в образовательных учреждениях региона.

Областная газета Свердловской области

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