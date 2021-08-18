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Общество / Образование
18 августа 2021, 12:53

Уральский вуз выделит более 500 тысяч рублей на помощь студентам из Афганистана

Главный корпус УрФУ

УрФУ окажет помощь по финансовой, жилищной, правовой и психологической части. Фото: Алексей Кунилов

Уральский Федеральный университет в Екатеринбурге выделит более полумиллиона рублей на поддержку учащихся из Афганистана. Сейчас в вузе обучается 23 студента из этой страны.

Ребята получат помощь по нескольким категориям. В финансовом аспекте студентов поддержат единоразовой выплатой в 25 тысяч рублей, также каждого заселят в общежитие. Кроме этого, вуз готов подключить к работе профессиональных психологов, если такое обращение поступит в университет, сообщает пресс-служба УрФУ.

В правовой части вуз готов оказать содействие по миграционному вопросу. Гостям из Афганистана помогут с изменением статуса студента и помогут с трудоустройством.

В УрФУ обучается 30 студентов из Афганистана. 23 человека сейчас в России.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, над президентским дворцом в Кабуле был поднят флаг запрещённого в России движения "Талибан", а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из своей страны (предположительно – в Таджикистан). Накануне сообщалось, что к концу прошлой недели талибы уже контролировали все провинции страны и две трети уездных городов. Они заявили, что собираются создать Исламский Эмират Афганистан, как в 1996-2001 годах.

Лидеры организации объявили о всеобщей амнистии для госчиновников и призвали возобновить работу госучреждений. В тоже время, в стране сейчас установлен ряд правил, жёстко ограничивающие права женщин.

Областная газета Свердловской области

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