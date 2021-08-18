Пустят только вакцинированных: каким будет новый учебный год в школах и вузах Свердловской области?

Все учебные заведения Свердловской области обязывают закупать дезинфекторы, чтобы препятствовать распространению коронавируса Фото: Галина Соловьёва

Несмотря на очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, новый учебный год в Свердловской области собираются начать очно. Правда, без ряда ограничений из-за COVID-19 ни в школах, ни в вузах не обошлось.

Пока очно

Как сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, на Среднем Урале новый учебный год для школьников начнётся в обычном режиме, но с соблюдением всех эпидтребований. 1 сентября пройдёт по кабинетам без посторонних. Как и в прошлом году, за каждым классом будет закреплена своя аудитория. При входе в школу – термометрия, питание – с перерывами, чтобы не допустить скопления людей. Ограничения коснутся и продлёнки: группы можно будет организовать только при наборе 15 человек из одного класса.

Также Павел Креков подчеркнул, что обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников школ не введена, но руководители образовательных организаций вправе переводить невакцинированных педагогов на дистанционную работу. Тем не менее онлайн-обучение не исключено: уровень заболеваемости в регионе по-прежнему высок.

– Всё будет зависеть от эпидобстановки в новом учебном году, – комментирует «ОГ» специалист-эксперт Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Свердловской области Анна Ожиганова. – Если будет подъём заболеваемости, связанный с очным обучением, школам будет рекомендовано перейти на дистант.

Такого исхода событий опасаются и родители школьников, и педагоги: все порядком устали от уроков перед компьютером.

– Учителя однозначно выступают за очный режим, потому что школы до сих пор не могут работать в дистанционном режиме: техника устаревшая, а у малообеспеченных семей нет компьютеров или Интернета, – рассказывает учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член Совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова. – Мы ждём обычного режима, потому что коронавирус – реальность сегодняшнего дня, к нему нужно просто адаптироваться, но готовимся к любым неожиданностям.

Привитым – привилегии?

В вузах нашего региона продолжают придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора от 29 июля 2020 года. В большинстве университетов обучение начнётся уже в привычном для студентов и преподавателей гибридном формате: потоковые лекции – онлайн, семинарские пары – в аудиториях. Однако Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) планирует проводить в очной форме практически все занятия.

- Занятия будут проводиться в две смены в целях максимального разобщения учебных групп, за каждой академической группой будет закреплена своя аудитория. Для студентов первого курса будет организована информационная и техническая поддержка по освоению цифрового образовательного контента УрГПУ, в том числе - с использованием дистанционных технологий, - сообщили журналисту "ОГ" в пресс-службе заведения.

– Мы готовимся и к очной, и к комбинированной форме обучения и ждём окончательных рекомендаций Роспотребнадзора, – говорит директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Лёвина.

Между тем Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) уже выпустило свои рекомендации по организации нового учебного года. Согласно этому документу, средним и высшим учебным заведениям предлагают переводить на онлайн студентов «всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации». Заселять в общежития рекомендуют только привитых, и вузы Свердловской области последовали этому: теперь в списке документов, необходимых при заселении в общежитие, нужна справка о прививке от СOVID-19 или о медицинских противопоказаниях к вакцинации. Эти же требования вводят и в свердловских колледжах. При этом в Уральском федеральном университете (УрФУ) установили менее строгие правила.

– Для заселения в общежитие будет достаточно отрицательного ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа, – поясняет ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Его можно заменить справкой о перенесённом не более полугода назад заболевании, медицинских противопоказаниях или сертификатом о вакцинации. Мы не практикуем принудительную вакцинацию, но рекомендуем студентам позаботиться о себе и близких — сделать прививку можно в вузовской медсанчасти. Для граждан России это бесплатно, надеемся, в ближайшее время будет решён вопрос и с нашими иностранными студентами.

Остальные рекомендации Минобрнауки раскритиковали и политики, и сотрудники образовательных организаций. Так, доктор филологических наук, доцент департамента «Факультет журналистики» УрФУ Валерий Амиров отмечает в своём блоге, что перевод на дистант всех невакцинированных студентов поощряет отказ от прививок и возлагает дополнительную нагрузку на преподавателей, которые должны будут вести лекции как офлайн, так и онлайн.

– Правильнее заставить сделать прививки. Пусть вакцинируются и приходят в аудитории. А то ведь впереди череда ревакцинаций, получается, что мы вообще никогда из Сети не вылезем, – заключает Валерий Амиров.

После обрушившейся критики в Минобрнауки заявили, что организуют дополнительные обсуждения опубликованных рекомендаций, а министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире Первого канала буквально опроверг этот документ и попросил вузы обеспечить равные права студентам, независимо от наличия или отсутствия у них вакцины против коронавируса. Так что, вероятно, студентам стоит ещё ожидать окончательных решений по организации учёбы.

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Опубликовано в №151 от 19.08.2021