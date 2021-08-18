Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ на 2022 год

Проведение ВПР начнётся в марте. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подписал приказ об утверждении расписания всероссийских проверочных работ (ВПР) на 2022 год для учеников общеобразовательных школ. Проведение ВПР начнётся в марте.

В следующем году 7 классы впервые будут сдавать ВПР по двум обязательным предметам, а также по двум, выбранным случайно. В текущем году аналогичная практика действовала для 6 и 8 классов.

Для 10 и 11 классов ВПР, как и прежде, будут необязательными - проводить или не проводить проверочные работы будет определять руководство образовательного учреждения. Если в школе решат проводить ВПР для 11-классников, то выпускникам будет необходимо выбрать для проверочных работ те предметы, которые они не выбрали для сдачи ЕГЭ.

Как говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора, конкретные даты проведения ВПР школы будут устанавливать самостоятельно в рамках утверждённого расписания:

с 1 по 25 марта - география для 10 классов; история, биология, география, физика, химия и иностранные языки для 11 классов;

с 15 марта по 20 мая - русский язык и математика для 4-8 классов; предмет "Окружающий мир" для 4 классов; биология и история для 5 классов; история, биология, география, обществознание для 6-8 классов;

с 1 апреля по 20 мая - мониторинг качества подготовки по английскому, немецкому и французскому языкам для 7 классов.

Напомним, что в 2021 году Рособрнадзор первый раз проведёт в колледжах всероссийские проверочные работы. Они начнутся 15 сентября и закончатся 9 октября.