Свердловская область получит более 255 миллионов рублей на детсады в Академическом и Солнечном

Новый детский сад в Солнечном вместит 300 малышей. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ выделит более 255 миллионов рублей на досрочное завершение строительства детских садов в отдалённых районах Екатеринбурга. Уже в 2021 году два дошкольных учреждения введут в работу в Академическом, ещё один садик откроется в Солнечном.

В Академическом детские сады откроются в кварталах №10 и №11. В каждом из них будет ясельная группа. В Солнечном дошкольное учреждение сможет вместить в себя 300 ребят. Все дошкольные учреждения должны были открыться в 2022, но за счёт выделенных средств строительство завершится раньше.

"На эти цели будет направлено более 255 миллионов рублей. В целом, принято решение о передвижке 1,3 миллиардов рублей с 2022-2023 годов на 2021 года", – цитирует министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова департамент информполитики региона.

Это решение было принято на заседании Правительства РФ. Вместе с этим кабинет министров решил также поддержать строительство кампуса УрФУ. На эти цели регион получит 10 миллиардов рублей.

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