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Общество / Образование
20 августа 2021, 13:51

В Свердловской области учредят звание "Заслуженный учитель"

Учитель в классе

Звание "Заслуженный учитель России" получить непросто, а в Свердловской области его не присуждали. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале учредят звание "Заслуженный учитель Свердловской области". Раньше свердловские педагоги могли его получить только на федеральном уровне.

Этот вопрос был поднят на встрече учителей с главой региона на полях областного августовского педсовета, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В ходе собрания учитель школы №69 Екатерина Белоцерковская рассказала, что звание "Заслуженный учитель России" получить непросто, а в некоторых других регионах педагогов отмечают на своём уровне.

"Нужно проработать этот вопрос министерству образования вместе с депутатами Законодательного собрания. Поэтому спасибо вам за подсказку. Давайте сделаем", — заявил губернатор.

Напомним, в июле учителям и воспитателям, которые участвовали в конкурсах "Учитель года России" и "Воспитатель года России", были присуждены премии. Они получат от 100 до 300 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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