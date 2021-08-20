В Свердловской области учредят звание "Заслуженный учитель"

Звание "Заслуженный учитель России" получить непросто, а в Свердловской области его не присуждали. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале учредят звание "Заслуженный учитель Свердловской области". Раньше свердловские педагоги могли его получить только на федеральном уровне.

Этот вопрос был поднят на встрече учителей с главой региона на полях областного августовского педсовета, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В ходе собрания учитель школы №69 Екатерина Белоцерковская рассказала, что звание "Заслуженный учитель России" получить непросто, а в некоторых других регионах педагогов отмечают на своём уровне.

"Нужно проработать этот вопрос министерству образования вместе с депутатами Законодательного собрания. Поэтому спасибо вам за подсказку. Давайте сделаем", — заявил губернатор.

Напомним, в июле учителям и воспитателям, которые участвовали в конкурсах "Учитель года России" и "Воспитатель года России", были присуждены премии. Они получат от 100 до 300 тысяч рублей.