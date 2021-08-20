В России разрешат въезд иностранным студентам для продолжения учёбы

Правила въезда зарубежных студентов в Россию будет утверждён и опубликован в ближайшее время. Фото: Алексей Кунилов.

Минобрнауки РФ подготовило правила въезда иностранных студентов в Россию для того, чтобы они могли продолжить обучение в вузах. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в стране одобрил инициативу министерства.

Правила въезда зарубежных студентов в Россию будет утверждён и опубликован в ближайшее время.

"Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - передаёт слова главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова Telegram-канал УрФУ.

После того как правила будут утверждены окончательно, иностранные студенты смогут заселиться в общежития и продолжить обучение в новом учебном году. Валерий Фальков подчеркнул, что для тех студентов, которые не смогут приехать в Россию, будут созданы условия для комфортного обучения в дистанционном формате. Речь идёт, в частности, об индивидуальных учебных планах и дополнительных занятиях.

Глава Минобрнауки также сказал, что иностранные студенты смогут пройти вакцинацию от коронавируса в России.

Ранее "Облгазета" сообщала, что свердловские вузы рассматривают возможность введения дистанционного обучения для невакцинированных студентов, включая иностранцев. На очные занятия будут допускаться только привитые от COVID-19 студенты.

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