За выходные екатеринбуржцы подали 6 578 заявлений на запись детей в секции

Приёмная кампания продлится до 10 сентября. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге заявления на запись детей в учреждения допобразования подали 6 578 горожан, в том числе 5 616 через портал Госуслуг, 26 - через МФЦ, остальные - принесли бумаги лично. Всего же в 2021 году для юных уральцев подготовлены 13,5 тысячи мест.

Напомним, запись стартовала в 00:00 20 августа. Только за первый час горожане подали 2 705 заявлений через портал Госуслуг, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, приёмная кампания продлится до 10 сентября. Отдать ребёнка (от 5 до 18 лет) можно в одно из 17 учреждений допобразования, где подготовлены 532 общеобразовательные программы по физкультурно-спортивному, техническому, художественному, естественно-научному, туристско-краеведческому, социально-гуманитарному направлениям.

Подать заявление можно разными способами:

через МКУ "Центр муниципальных услуг";

через МФЦ;

в электронном виде через Единый портал госуслуг;

лично в учреждение дополнительного образования.

В горадминистрации уточняют, что отсутствие сертификата дополнительного образования не может стать причиной отказа в получении услуг. С более подробной информацией о записи ребёнка в секцию можно ознакомиться тут.