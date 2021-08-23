За выходные екатеринбуржцы подали 6 578 заявлений на запись детей в секции

В Екатеринбурге заявления на запись детей в учреждения допобразования подали 6 578 горожан, в том числе 5 616 через портал Госуслуг, 26 - через МФЦ, остальные - принесли бумаги лично. Всего же в 2021 году для юных уральцев подготовлены 13,5 тысячи мест.
Напомним, запись стартовала в 00:00 20 августа. Только за первый час горожане подали 2 705 заявлений через портал Госуслуг, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, приёмная кампания продлится до 10 сентября. Отдать ребёнка (от 5 до 18 лет) можно в одно из 17 учреждений допобразования, где подготовлены 532 общеобразовательные программы по физкультурно-спортивному, техническому, художественному, естественно-научному, туристско-краеведческому, социально-гуманитарному направлениям.
Подать заявление можно разными способами:
- через МКУ "Центр муниципальных услуг";
- через МФЦ;
- в электронном виде через Единый портал госуслуг;
- лично в учреждение дополнительного образования.
В горадминистрации уточняют, что отсутствие сертификата дополнительного образования не может стать причиной отказа в получении услуг. С более подробной информацией о записи ребёнка в секцию можно ознакомиться тут.