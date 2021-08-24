Единовременные "школьные" выплаты получили родители 20 млн детей

Обратиться за материальной помощью можно до 1 ноября 2021 года. Фото: Алексей Кунилов.

В России единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили родители более 20 млн школьников. Это 98% потенциальных получателей помощи.

По данным главы Минтруда России Антона Котякова, по состоянию на утро понедельника, "выплаты переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тысяч детей школьного возраста". Он отметил, что обратиться за материальной помощью можно до 1 ноября 2021 года.

В общей сложности такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 млн детей, сообщает Минтруд России.

Напомним, в начале июля Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении такой выплаты. Согласно документу, все семьи, где есть дети школьного возраста от 6 до 18 лет, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Также на эти выплаты могут претендовать люди от 18 до 23 лет, которые имеют ограничения по здоровью и всё ещё продолжают обучение в школе. На эти цели выделено 204 млрд рублей. "Областная газета" также сообщала, что выплаты начнутся на две недели раньше запланированного.

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