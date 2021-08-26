Всё о приёмной кампании в бесплатные кружки и секции Екатеринбурга

Популярностью у екатеринбургских детей пользуются разные направления дополнительного образования, в том числе спортивные – например карате Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала продолжается запись детей в бесплатные учреждения дополнительного образования, которые курирует департамент образования Екатеринбурга. Только за первый час, с 00:00 до 01:00 20 августа, екатеринбуржцы подали 2 705 заявлений через портал Госуслуг. На момент подготовки материала «Облгазеты» число поданных заявлений составляло уже 8 864. Мы собрали ответы на самые популярные вопросы родителей о приёмной кампании в учреждения допобразования в Екатеринбурге в этом году.

Как подать заявление?

Перечень учреждений дополнительного образования в столице Урала, которые относятся к департаменту образования Екатеринбурга, можно легко найти на их сайте. Всего их 17, из них: два дворца, девять центров детского творчества, пять домов детского творчества и одна детско-юношеская спортивная школа. Во всех этих учреждениях будет реализовано 532 общеобразовательные программы по разным направлениям, которые придутся по вкусу каждому ребёнку: художественное, техническое, физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, естественно-научное. Принимают в эти кружки и секции всех желающих детей от 5 до 18 лет. .

Подать заявление, как сообщают в департаменте образования Екатеринбурга и на его сайте, можно несколькими способами:

электронно через портал Госуслуг;

в Центре муниципальных услуг и в его отделах приёма и выдачи документов;

в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалах;

лично в выбранном учреждении дополнительного образования.

Что делать, если не успел записаться?

Запись в бесплатные кружки и секции уральской столицы продлится до 10 сентября 2021 года. Не успевшие подать заявление, как сообщили «Облгазете» в департаменте образования Екатеринбурга, могут записать своего ребёнка на бесплатные занятия и позже, по сути – в течение всего года. Но только при наличии свободных мест, а вот будут ли они – большой вопрос. Всего к новому учебному году власти Екатеринбурга подготовили 13 503 места для бесплатного обучения детей по дополнительным общеобразовательным программам – их финансирование производится за счёт средств городского бюджета. К слову, в прошлом учебном году число бесплатных мест в кружках и секциях уральской столицы было больше – 19,5 тысячи мест (см. «ОГ» №153 от 21.08.2020).

Однако получается, что более половины бюджетных мест в учреждениях допобразования Екатеринбурга нынче уже занято – для записи доступно меньше 5 000 мест. И далеко не факт, что потом в течение учебного года появятся свободные места в каких-то кружках, особенно тех, которые пользуются большой популярностью. В таком случае родителям придётся выбирать какие-то другие места для дополнительного образования своего чада, но, вероятно, уже за деньги.

– Количество кружков в Екатеринбурге, которые может посещать бесплатно ребёнок, никак не ограничено, – комментирует «Облгазете» главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина. – Секции и кружки можно поменять в течение года и также бесплатно записаться в другой кружок при наличии свободного места. При этом ребёнок может посещать секции и кружки как в своём, так и в других районах Екатеринбурга – никакой приписки по месту жительства нет.

Можно ли определить ребёнка в кружок без сертификата?

Систему сертификатов учреждений дополнительного образования в Свердловской области ввели с 2019 года, в целом в России на неё начали переходить с 2017 года (см. «ОГ» №138 от 06.08.2019). По задумке, такая система должна предоставить детям равные возможности для посещения кружков и секций. Однако в первую очередь такие сертификаты нужны именно учреждениям, а не родителям – документ позволяет учитывать количество детей, охваченных услугами допобразования на бесплатной основе.

– Если у ребёнка нет сертификата дополнительного образования, его всё равно могут зачислить на бесплатное посещение выбранного кружка или секции, – говорит Екатерина Катыхина. – Это не является отказом для зачисления.

Однако потом родителям всё равно придётся получать этот сертификат. Это можно сделать двумя способами. Первый – лично подать документы в выбранное образовательное учреждение. Второй – отправить электронное заявление через портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области 66.pfdo.ru. Для этого нужно выбрать на сайте раздел «Получить сертификат», найти свой муниципалитет и ознакомиться со списком пунктов активации сертификатов. Если ребёнок младше 14 лет, то активировать сертификат может только родитель – перед этим лучше уточнить список всех необходимых документов.

КОММЕНТАРИИ Радик Биктимиров, директор Дома детского творчества Октябрьского района: – Традиционно самые востребованные направления дополнительного образования в нашем Доме творчества – музыкальное и изобразительное искусство, хореография. Несмотря на растущую популярность такого направления, как робототехника, художественные направления всегда остаются востребованными. Среди секций социально-гуманитарной направленности большой популярностью пользуется студия КВН. Также очень сложно записаться на чирлидинг – места заканчиваются быстро. Планируем активно развивать туристическо-краеведческое направление. Заниматься им было не так просто в прошлом году, когда были запрещены походы, но рассказывать детям о родном крае в кабинете – совсем не то же самое, как на природе. Надеемся, что в нынешнем году ситуация изменится. Также мы продолжаем развивать техническую направленность: помимо популярной робототехники, сейчас у нас идёт запись детей в лабораторию беспилотного пилотирования (квадрокоптеры), в студии 3D-моделирования, деревообработки, судомоделирования. Александра Слизько, директор Дворца молодёжи: – Дворец молодёжи – лидер дополнительного образования Свердловской области. Ежегодно мы принимаем на обучение более пяти тысяч обучающихся со всего региона и предлагаем широкий спектр направлений: техническое творчество, медиа, краеведение, спорт, художественно-эстетические программы. Традиционно существует большой спрос на направления, связанные с IT, изобретательством, робототехникой и программированием, технологиями виртуальной реальности. Большое внимание уделяем практике и проектной работе: результатом обучения становятся собственные разработки детей. Свои проекты учащиеся презентуют экспертам – представителям компаний-партнёров Дворца молодёжи.