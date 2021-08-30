За чей счёт будут проводить ПЦР-тестирование свердловских педагогов на коронавирус?

Если свердловских педагогов всё же обяжут проходить ПЦР-тестирование на коронавирус, но вполне вероятно, что за свой счёт. Фото: Галина Соловьева

Во время одного из последних брифингов по итогам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области заместитель губернатора региона Павел Креков сказал, что невакцинированным против COVID-19 педагогам школ рекомендуется проходить ПЦР-тестирование. Новость возмутила общественность, но, как оказалось, никаких официальных распоряжений или указаний в школы региона по этому поводу не поступало.

– Наша задача – убедить людей в необходимости вакцинации, – сказал Павел Креков. – Никаких нормативных документов, связанных с отстранением от работы тех людей, которые не вакцинированы, мы не планируем выпускать. При этом форму работы определяет руководитель учреждения, и в ряде случаев он может перевести невакцинированного человека на удалёнку. Если такой возможности нет, то мы рекомендуем обеспечить ПЦР-исследования невакцинированных примерно раз в неделю. Значительная часть педагогов у нас уже вакцинирована. Нам нужно максимально обеспечить безопасность вакцинированных педагогов и детей.

Первый вопрос, который сразу возник у всех – а за чей счёт будет весь этот «банкет»? В оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области «Облгазете» ответили, что ПЦР-тестирование «обеспечивает руководитель организации». А вот вопрос, будут ли образовательным учреждениям выделять на это дополнительные деньги, проигнорировали. Получается, если какой-то директор школы захочет тестировать непривитых от коронавируса педагогов, то будет оплачивать это из бюджета организации? Или обяжет к этому самих учителей, либо же, например, вычтет необходимую сумму из их зарплаты? Она, к слову, если верить данным Свердловсктата, в январе-июне 2021 года составила в среднем 57 тысяч рублей. Однако кто получает такие деньги и получает ли вообще – неизвестно. При этом один ПЦР-тест на COVID-19 стоит 1 700–2 000 рублей в среднем.

– Нам такие меры не нужны: 94 процента сотрудников нашей школы добровольно поставили прививку против коронавируса, – сообщила «Облгазете» директор школы №55 в Екатеринбурге Любовь Шаерман. – Остальные, это буквально три педагога, уже записались на вакцинацию.

Похожие ответы «Облгазета» получила и от директоров ещё нескольких свердловских школ. Однако ударными темпами вакцинация против коронавируса идёт не во всех школах.

– На недавнем педсовете в школе нам прямым текстом сказали, что у нас низкий процент привитых сотрудников и нужно вакцинироваться всем, кто не имеет явных медицинских противопоказаний и кто не болел коронавирусом за последние шесть месяцев, – рассказывает учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова. – В противном случае школу якобы могут перевести на дистанционный режим, и тогда нам самим придётся объясняться с родителями учеников, но на удалёнку не хочет никто. Однако про ПЦР-тестирование непривитых не было сказано ни слова.

Стоит отметить, что помимо Свердловской области в повестку СМИ с намерениями тестировать на коронавирус учителей попала и Ленинградская область. Там педагогам, которые не прошли полный курс вакцинации, не имеют медотвода и не болели ковидом в последние шесть месяцев, необходим ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до начала работы. Но понадобится он только: к 1 сентября, к началу учёбы после осенних каникул и после больничного.

В чём смысл таких ПЦР-тестирований, просто непонятно: привитые от COVID-19 точно так же могут заболеть им или быть переносчиками вируса. Поэтому если и надо тестировать педагогов в целях безопасности, то тогда всех без исключения.

– Я знаю, что в некоторых школах Москвы и регионов, например в Якутии, ввели почти регулярное ПЦР-тестирование непривитых от коронавируса учителей, причём за счёт педагогов, – говорит Марина Шарова. – Хотя при проведении тестирования на коронавирус требуется согласие работника, после получения которого тест оплачивается за счёт работодателя - это следует из ч. 1 ст. 20 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Принудительный порядок в данном случае не применяется. Но всё это зависит от директора. Некоторые из наших учителей возмущены такими мерами и радуются, что в нашей школе их не вводят. Но не исключено, что после проведения выборов начнутся ужесточения.

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Опубликовано в №159 от 31.08.2021