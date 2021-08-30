В Свердловской области 1 сентября на линейки первоклассников и выпускников пустят родителей

Для первоклассников и выпускников линейки пройдёт в традиционном формате. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области родителям разрешили посетить торжественные линейки. Это касается тех, чьи дети идут в 1, 9 и 11 класс.

Для первоклассников и выпускников торжественное мероприятие разрешили проводить на открытом воздухе. Родители учащихся обязательно должны быть в маске. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

Решение о проведении линеек для отдельных параллелей принимает руководство школ. Остальные классы, как и в 2020 году, будут встречать 1 сентября в своих кабинетах вместе с учителем, гостей пускать не будут.

Кроме того, сохранится пропускной режим - детям на входе будут измерять температуру. Роспотребнадзор рекомендовал использовать все входы в здание, чтобы избежать столкновения школьников.

Напомним, всего в новом учебном году в школы Свердловской области отправятся 515 тысяч детей и подростков, из них 61 тысяча первоклашек. Обеспечивать безопасность ребят в День знаний будет более 4 000 правоохранителей.

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