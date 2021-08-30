В Свердловской области четыре школы оштрафовали за плохую подготовку к новому учебному году

В нескольких школах не хватало учебников. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области несколько школ оказались не готовы к началу учебного года. Образовательные учреждения оштрафовали почти на 31 тысячу рублей.

В регионе после проверки Роспотребнадзора четыре учреждения были оштрафованы на общую сумму около 31 тысячи рублей. В список вошли две школы в Нижнем Тагиле, одна в Сухом Логе и одна в Богдановиче.

Претензии надзорного органа были связаны с материально-техническим обеспечением школ: где-то требовалась замена пола, в другом учреждении необходимо было доделать спортзал и поставить умывальники. Оштрафованные школы получили новые предписания и срок устранения недостатков.

Также свердловские школы проверили на пожарную безопасность сотрудники МЧС. По итогу рейдов сотрудниками госпожнадзора выявлены 1 315 нарушений требований пожарной безопасности. Остаются не выполненными 915 нарушений. К административной ответственности привлечены 136 ответственных лиц, из них 34 - юридических, 99 - должностных и 1 гражданин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 1 сентября на линейки первоклассников и выпускников пустят родителей. Всего в новом учебном году в школы Свердловской области отправятся 515 тысяч детей и подростков, из них 61 тысяча первоклашек. Обеспечивать безопасность ребят в День знаний будет более 4 000 правоохранителей.