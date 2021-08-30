Мэр Екатеринбурга осмотрел новый корпус лицея №173

В новом здании разместятся 16 классов начальной школы. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел новое здание лицея №173, расположенного по адресу: улица Народной Воли, 21/2. Здание рассчитано на 400 детей начальной школы.

Новый трёхэтажный корпус — пристрой, который вплотную примыкает к основному зданию лицея. В нём располагаются 16 классов для учащихся младшей школы, кабинеты для дополнительного образования, в том числе системного администрирования и робототехники, спортивный и актовый залы, современный библиотечно-информационный центр. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в новом здании предусмотрены игровые помещения с интерактивным оборудованием, спальные комнаты, выставочный зал, пищеблок с обеденным залом на 552 места, а также зона для коворкинга.

На первом этаже разместился бассейн площадью 88 квадратных метров, который оборудован приспособлениями для обслуживания маломобильных граждан. Школьную территорию замостили тротуарной плиткой и установили малые архитектурные формы, организовали зоны для подвижных игр и отдыха. Кроме того, у лицея появилось обновлённое футбольное поле и площадка для воркаута.

Напомним, что строительство нового корпуса лицея № 173 началось в июне 2019 года. В рамках работ подрядная организация демонтировала старое здание бывшего детского сада.

Всего же в этом году в Свердловской области будут сданы в эксплуатацию семь школ. Четыре из них - в Екатеринбурге. Речь идёт о школе №80 и новом корпусе школы №167 в Орджоникидзевском районе, школе на 550 мест в Кировском районе и новом корпусе лицея №173 в Ленинском районе.

«За счёт этих объектов на будущий учебный год в столице Среднего Урала появятся ещё 2 550 мест», - рассказали «Областной газете» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Добавим, что к 2023 году в Екатеринбурге в микрорайоне Солнечном также появится Губернаторский лицей. К 2024 году планируется построить ещё семь школ и два корпуса к образовательным учреждениям. Тогда в городе появятся 13,5 тысячи новых мест.

По планам, к 2025 году двухсменный режим обучения на Среднем Урале должен быть полностью ликвидирован. Но до сих пор во вторую смену учится пятая часть свердловских школьников – это больше, чем пять лет назад. Почему?

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