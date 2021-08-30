48 педагогов Свердловской области получат по миллиону за победу в конкурсе "Земский учитель"

Объём учебной нагрузки у всех учителей, в соответствие с программой, составляет более 18 часов в неделю. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале 1 сентября к обучению детей в сельских школах приступят 48 педагогов, которые участвовали в программе "Земский учитель". Участники программы утверждались по итогам конкурсного отбора.

На сегодняшний день 40 из 48 учителей, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, посёлки городского типа и небольшие города, получили по миллиону рублей. Остальные восемь педагогов завершают оформление необходимых документов, после чего на их счета также поступит заветная сумма.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, большинство участников программы выбрали в качестве нового места проживания и работы населённые пункты, находящиеся на расстоянии более 200 км от Екатеринбурга. Новые педагоги с 1 сентября появятся в школах Арамильского, Полевскго, Артинского, Сысертского, Туринского, Артёмовского, Рефтинского, Нижнетуринского, Пышминского, Заречного городских округов, Каменского района, Верхней Пышмы, Бисерти, Берёзовского, Дегтярска, Ирбита, Ивделя, Североуральска, Камышлова, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Кушвы.

По условиям договора педагог должен будет проработать в школе не менее пяти лет со дня трудоустройства. Также объём учебной нагрузки у всех учителей, в соответствие с программой, составляет более 18 часов в неделю.

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