В новоуральской деревне отменили обучение в две смены

Второй корпус решил сразу несколько проблем в школе Починка. Фото: Галина Сушенцева

1 сентября учеников из деревень Починок и Пальники Новоуральского ГО ждут приятные перемены. Возле здания их школы в Починке построен второй корпус, поэтому все 130 учащихся будут заниматься в одну смену. Кроме того, внеурочная деятельность ребят будет насыщеннее: в школе открывают образовательный центр «Точка роста».

Здание школы в Починке было построено в 1961 году. Здесь всего 10 учебных кабинетов, спортзал (он же актовый) и узкие коридоры. Для современной средней общеобразовательной школы 260 квадратных метров явно недостаточно. Решить эту проблему мэрия Новоуральска решила за счёт строительства второго корпуса.

Проект вошёл в областную программу по ликвидации второй смены в школах. Финансирование в размере 142 млн рублей обеспечили налоговые отчисления госкорпорации «Росатом» в рамках соглашения между областным правительством и компанией, а также муниципальный бюджет Новоуральского ГО.

Строительство стартовало в 2019-м, завершить его планировали ещё к началу прошлого учебного года. Но сроки пришлось сдвинуть: сначала выявились дополнительные работы, не предусмотренные проектом. Затем разбушевался коронавирус, и часть людей вывели со стройки. Сейчас все трудности преодолены, и в День знаний деревенские дети придут в обновлённую школу.

– В новом корпусе расположились пищеблок с обеденным залом на 70 мест, актовый зал на 90 мест, библиотека и медицинский кабинет, – рассказала директор школы Галина Сушенцева, – также здесь расположились три лаборатории центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Преобразования в школе обеспечат равные возможности в получении знаний у наших и городских учеников.

Особенно довольны юные жители Починка появлению возле школы стадиона и площадки для игровых видов спорта. На их обустройство потратили 46 млн рублей.

Переход на односменную работу полностью поменяет школьный уклад. Легче будет организовать подвоз детей из деревни Пальники – оттуда ездят на учёбу в Починок 13 ребят. Учителям тоже будет проще добираться до работы. В педколлективе 20 человек, и ровно половина – это жители Новоуральска. Иногда первый урок у учителя начинается ранним утром, а последний – в 18 часов. Теперь расписание составлено так, чтобы «окон» у педагогов не было.

Кстати Предполагалось, что с 1 сентября новые корпуса получат три школы Екатеринбурга – 167-я на Фрезеровщиков (600 мест), 35-я гимназия на Июльской (550 мест) и 173-я на улице Народной Воли (400 мест). Однако, по данным прокуратуры Свердловской области, в школе №1267 на Эльмаше к 1 сентября не успели сдать новый корпус, все учащиеся начнут учебный год в основном здании. Не сдан также пристрой к школе №1 в Верхней Пышме. Прокуратура вынесла представления генподрядчикам.

На переменах школьникам есть где размяться. Фото: Галина Сушенцева