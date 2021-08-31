Объявлены темы сочинения для выпускников на новый учебный год

На выбор у учеников пять тем. Фото: Павел Ворожцов

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил темы, по которым выпускникам 11-х классов предстоит писать сочинение. Тем по традиции будет пять.

Сергей Кравцов в рамках брифинга напомнил, что итоговое сочинение является допуском к участию в Едином государственном экзамене. Список тем выглядит следующим образом:

"Человек путешествующий. Дорога в жизни человека", "Цивилизация и технология – спасение, вызов или трагедия?", посвящена Году науки и технологии, "Преступление и наказание: вечная тема", приурочена к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского, "Книга, музыка, спектакль, фильм про меня", она отображает то, что каждый выпускник считает важным лично для себя самого, "Кому на Руси жить хорошо?", по одноимённому произведению Николая Некрасова, со дня рождения которого также исполняется 200 лет в этом году.

Список доступен на сайте Министерства просвещения РФ.

Напомним, на торжественные линейки учеников 11-х классов в Свердловской области разрешили пригласить родителей. Они должны быть в масках.

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