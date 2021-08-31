Объявлены темы сочинения для выпускников на новый учебный год

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил темы, по которым выпускникам 11-х классов предстоит писать сочинение. Тем по традиции будет пять.
Сергей Кравцов в рамках брифинга напомнил, что итоговое сочинение является допуском к участию в Едином государственном экзамене. Список тем выглядит следующим образом:
- "Человек путешествующий. Дорога в жизни человека",
- "Цивилизация и технология – спасение, вызов или трагедия?", посвящена Году науки и технологии,
- "Преступление и наказание: вечная тема", приурочена к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского,
- "Книга, музыка, спектакль, фильм про меня", она отображает то, что каждый выпускник считает важным лично для себя самого,
- "Кому на Руси жить хорошо?", по одноимённому произведению Николая Некрасова, со дня рождения которого также исполняется 200 лет в этом году.
Список доступен на сайте Министерства просвещения РФ.
Напомним, на торжественные линейки учеников 11-х классов в Свердловской области разрешили пригласить родителей. Они должны быть в масках.
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