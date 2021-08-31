94% школ Екатеринбурга переводят учащихся 5-9 классов на пятидневку

Переход на пятидневку осуществляется с целью оптимизации учебной нагрузки. Фото: Алексей Кунилов.

В новом учебном году почти все школы Екатеринбурга переведут учащихся 5-9 классов на пятидневку. В таком режиме будут работать 154 учебных заведения.

Это 94% от общего количества школ, реализующих программы основного общего образования. Кроме того, 120 школ переведут на пятидневку 10-11 классы (74%). Как заявили "Областной газете" в департаменте образования горадминистрации, остальные учебные заведения готовятся к поэтапному переходу на пятидневную учебную неделю.

Изданию также уточнили, что субботу предполагается использовать для организации внеурочной деятельности, реализации дополнительных общеобразовательных программ, проведения конференций, классных мероприятий - походов в лес, в кино, на экскурсии.

В соответствии с действующими санитарными правилами учебные занятия должны начинаться не ранее 8:00 утра. Занятия второй смены должны закачиваться не позднее 19:00.

Напомним, поэтапно переходить на пятидневную учебную неделю школы уральской столицы начали с 2019/2020. В прошлом учебном году в такой режим перешли 1-4 классы в 100% школ.

"Переход на пятидневку осуществляется с целью оптимизации учебной нагрузки, режима учебных занятий, сохранения здоровья обучающихся и педагогических работников", - добавили в департаменте.

Ранее был опубликован график каникул в школах Екатеринбурга в 2021/2022 учебном году.

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