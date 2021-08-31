На одной волне: как «Учитель года» из Артей мотивирует детей на учёбу?

В классе Марии Андреевой обучается 28 детей, но она старается найти индивидуальный подход к каждому ребёнку. Фото: Галина Соловьёва

Чистые полы, шарики, заманчивый уголок для селфи, которыми сейчас так увлекаются все – так Артинский лицей встречает учеников в новом учебном году. Учительница начальных классов Мария Андреева заботливо оглядывает свой кабинет: какое приветствие написать на доске для своего класса? В этом году она стала победительницей областного этапа конкурса «Учитель года» и сейчас готовится представить Свердловскую область на Всероссийском этапе. Накануне Дня знаний журналисты «Облгазеты» встретились с Марией Андреевой и узнали, как можно мотивировать детей на учёбу, как сделать чтение для них увлекательным процессом и в чём прелесть работы сельского учителя.

На одной волне с детьми

Мария Андреева с гостеприимной улыбкой встречает нас у входа в школу. На первый взгляд кажется, что это студентка – так молодо выглядит артинская учительница. При этом есть в её взгляде и голосе что-то, выдающее в ней педагога. Но такого, которого любят дети, потому что он с ними почти на равных, на одной волне.

По словам Марии, будучи школьницей, она была очень активной и разносторонней: занималась волейболом, баскетболом, настольным теннисом, вязанием, танцами, а также посещала воскресную школу и театральные студии. В девятом классе задумалась: в какой работе можно совместить все эти увлечения? И ответ удивил – в работе учителя, особенно начальных классов.

– Когда вы со своим школьным учителем идёте в поход, он для вас – экскурсовод, – говорит Мария Андреева. – Когда вы с ним учите какую-нибудь песню, танец, он ваш творческий наставник. Он же – учитель-предметник, воспитатель, где-то детский психолог. Ну разве это не здорово?

В Артинском лицее Мария работает уже пять лет: до этого она преподавала в артинской школе №6, но так как её сын Данил скоро собирался в первый класс, то молодая учительница решила сменить место работы, чтобы было удобнее отводить и забирать мальчика с уроков. Сейчас дом Марии виден из окна школы: на дорогу уходит всего две минуты.

Своим ученикам Мария старается быть другом, но в первую очередь, конечно, остаётся для них учителем, который может провести интересный урок в любом формате, даже удалённом. Всего в Артинском лицее 24 класса, 12 из которых – начальные. Каждый педагог начальных классов в этом лицее ведёт только один класс, так что наша собеседница в новом учебном году будет шефствовать над одним третьим классом и параллельно вести два математических кружка.

Удивительно, но переход на дистант из-за пандемии класс Марии Андреевой воспринял спокойно: они всегда учились на шестидневке, один день из которых – из дома, но без обязательной привязки к технике. Так что на время дистанционного обучения в прошлом учебном году, по словам Марии, директор выдала во временное пользование ноутбуки семьям детей, которые затруднялись с покупкой техники. Тем же, кому техники не хватило, учительница лично приносила распечатанные задания, а после забирала на проверку.

Но главным помощником Марии Андреевой в организации дистанционного образования стал её десятилетний сын Данил, который в этом году пошёл в четвёртый класс в этом же Артинском лицее. Именно он познакомил маму со словом «стримить», то есть выкладывать на ютьюб-канале всё, что делаешь, и помог ей создать свой ютьюб-канал. Пятилетняя дочка Лада пока не так помогает маме в работе, но кто знает – может быть, пойдёт по её стопам.

Каждому ученику – по книге

Замечаем, что в одном из уголков классного кабинета Марии Андреевой изящными буквами выведено: «Книга – твой лучший друг». В этот момент сразу вспоминаются жалобы некоторых родителей на то, как порой сложно сегодня заставить ребёнка читать. А Мария, будто прочитав мои мысли, подхватывает:

– Есть такая тенденция, что многие родители сейчас не читают, а значит, не привлекают к чтению и детей. Но мы нашли решение этой проблемы. В нашем лицее уже больше десяти лет существует «Лицейское первенство»: классы соревнуются между собой, зарабатывая баллы в спортивных, творческих и индивидуальных направлениях. У каждого ребёнка свой рейтинг, есть рейтинг и между классами. В конце учебного года выбирается лучший класс и лучший ученик, который весь год получает стипендию. Такая конкурентная среда заставляет ребят лучше учиться, а значит, и читать книги, больше заниматься, в том числе дополнительно.

Помимо этого, в Артинском лицее проводят встречи с современными детскими писателями, которые устраивают инсценировки своих произведений. Дети же создают иллюстрации к их книгам. Также в начальной школе лицея действует проект «Читающая мама – читающий ребёнок»: проводятся недели чтения, викторины, круглые столы – в общем, скучать малышам не приходится, но главное, что им это нравится. Бонусом каждому ученику на день рождения идёт книга от классного коллектива, которую будет интересно прочитать именно ему.

По словам Марии Андреевой, обучение в лицее осуществляется по двум учебно-методическим комплектам: для детей с большим и с меньшим потенциалом. И тех и других надо развивать. Индивидуально. Благо помогают специальные программы и интернет-платформы, которые подбирают задание точно для конкретного ученика.

– Ребёнка потерять ни в коем случае нельзя, – считает наша собеседница. – Раньше для детей существовали чёткие рамки. Вот учитель – источник знаний, делай всё так и будешь молодец. Современный ребёнок хочет узнавать всё сам. Я использую элементы эвристического обучения Андрея Хуторского, которое позволяет открывать знание самостоятельно. Современные дети очень креативные, я же лишь модератор: учу их, а они – меня.

Особая атмосфера

– Маша интересна детям, открыта к инновациям, свободно общается с детьми, родителями и коллегами, творчески и с огоньком подходит к любому делу, – рассказывает директор Артинского лицея Фаина Бугуева. – Секрет успеха учителя – постоянное развитие, движение вперёд. У Марии всё это есть, поэтому мы решили выдвинуть её на участие в региональном конкурсе учителей.

Сама же учительница говорит, что об областном конкурсе даже не думала: обычно на мероприятия такого уровня выдвигают специалистов с большим стажем, с авторскими методиками и множеством наработок. Но молодой педагог решила рискнуть, и не зря – среди нескольких десятков учителей из разных регионов Свердловской области лучшей признали именно её.

– Очень удивила дружеская атмосфера конкурса, – говорит Мария Андреева. – Вместо того чтобы конкурировать, педагоги то и дело помогали друг другу: раздавали материалы, делились пособиями. Самым непростым оказалось справиться с волнением, а его хоть отбавляй: на очном этапе нам нужно было провести урок в незнакомом классе, да ещё и под пристальным взглядом жюри. Пришлось просто преодолеть какой-то свой внутренний барьер и показать себя таким, какой ты есть. Не примеряя на себя какие-то чужие методики.

Сейчас Мария готовится к федеральному этапу конкурса, и коллеги в этом помогают. Преподавателей в Артинском лицее сейчас достаточно, но от новых кадров здесь не откажутся, тем более от молодых.

– Жизнь в нашем посёлке насыщенная: есть две библиотеки, музей, спортивные центры, танцевальная студия, дом культуры, театральная труппа, а недавно построили три новых детских сада, – рассказывает молодая учительница. – Пусть у нас нет торгово-развлекательных центров и мы не ездим в субботу в «Ашан», но жить и работать у нас не менее интересно, чем в большом городе. На мой взгляд, в небольшой сельской школе какая-то особая атмосфера и среди педагогов, и среди учеников. К тому же у земского учителя есть свои льготы: помощь в покупке жилья, возврат средств за коммунальные платежи.

Досье «ОГ» Мария Акифовна Андреева родилась 5 марта 1993 года в Свердловске, но с пяти месяцев жила в селе Манчаж Артинского городского округа Свердловской области. После выпуска из школы поступила в Красноуфимский педагогический колледж, который окончила в 2014 году. Два года проработала в артинской школе №6, с 2016 года – педагог Артинского лицея.

Цифра Всего в новом учебном году в Свердловской области за парты сядут около 515 тысяч учеников, из них 61 тысяча – первоклассники.

Справка «ОГ» В этом учебном году в посёлке Сосновка (городской округ Карпинск) открылась новая школа-сад №24, в Верхней Пышме – школа №25. В Екатеринбург после полной реконструкции ввели в эксплуатацию школу № 80, открыли новый пристрой лицея №173, второе здание гимназии №35, школу №25 после капитального ремонта.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва