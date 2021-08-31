Свердловские вузы проведут День знаний очно

Для первокурсников 1 сентября - тоже праздничный день. Фото: Владимир Мартьянов

Вузы Свердловской области не будут полностью отказываться от торжественных мероприятий 1 сентября. Многие из них подготовили для своих студентов разные активности.

Об этом рассказали представители университетов Екатеринбурга на пресс-конференции.

Так, например, УрФУ подготовило программу на несколько дней: 1 сентября в институтах будут проходить встречи, церемонии, знакомства. В 18:00 начнётся трансляция онлайн-шоу "День первый в Уральском федеральном - 2021". 4 сентября пройдёт квест по корпусам УрФУ и городским местам, а также фестиваль у главного учебного корпуса.

Не все институты поддержали такие массовые сборы - в целях соблюдения мер профилактики COVID-19 институт экономики и управления УрФУ принял решение отказаться от очного общего сбора студентов 1 сентября.

УрГПУ проведёт торжественную линейку во внутреннем дворе университета. УГГУ 1 сентября завершит неделю первокурсника, которая традиционно проходит в университете перед началом учебного года, большим праздничным концертом.

УрГАУ планирует проводить праздники по факультетам. У каждого из них будет своя фотозона, а затем студентам проведут экскурсию по самым красивым местам Екатеринбурга. УрГЭУ проведёт праздничные мероприятия под названием "93-ий день лета", где студентов познакомят с факультетами.

Напомним, у школьников мероприятия тоже пройдут в очном формате. Первоклассникам и выпускникам 9-ых и 11-ых классов проведут торжественные линейки на открытом воздухе, куда можно будет пригласить родителей. Для учащихся других классов мероприятия пройдут в кабинетах без лишних гостей.