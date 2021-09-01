Президент России поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний

Глава государства назвал 1 сентября одним из любимейших в стране праздников, наряду с Новым годом, Рождеством и Днём Победы. Фото: прямая трансляция.

Президент России Владимир Путин проводит встречу со школьниками на площадке Всероссийского детского центра "Океан" приуроченную ко Дню знаний. Российский лидер поздравил педагогов и учащихся с праздником.

Глава государства назвал 1 сентября одним из любимейших в стране праздников, наряду с Новым годом, Рождеством и Днём Победы. Владимир Путин также признался, что в первую очередь хочет поздравить первоклашек.

"Если для старших школьников все уже идёт более или менее по накатанной, происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идёт продолжение того процесса обучения, к которому начиная со 2-3 класса уже более-менее все привыкают. Для первоклашек это новая страница в жизни, начало их судьбы с точки зрения получения знаний и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они потом пойдут по всей жизни", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Он попросил всех остальных школьников тепло встретить первоклассников и поддерживать их во время учёбы.

Также глава государства подчеркнул, что онлайн-образование - полезный инструмент, но он не даёт навыков работы в коллективе. По его словам, в стране будут стараться развивать гибридный формат обучения, совмещающий онлайн- и офлайн-практики.

Важно не просто передавать знания, <...> разумеется, важнее ничего не бывает, наверное. Но важно еще, как это сделать. Роль педагога как раз заключается в том, чтобы все знания, навыки, которые человек приобретает, использовались не только на благо его самого, но и на благо других людей", - сказал Владимир Путин.