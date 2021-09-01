В Нижнем Тагиле к 2023 году построят пять детсадов с ясельными группами

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что до 2023 года в городе планируется строительство пяти детских садов с ясельными группами. Новые детсады предоставят почти 1 000 дополнительных мест для детей.
Об этом глава города заявил в ходе встречи с представителями крупных дошкольных объединений.
"В прошлом году мы завершили строительство и сдачу трёх детских садов на 430 мест с ясельными группами. Чтобы закрыть потребность всех родителей, которые хотят водить детей в ясельные группы, мы планируем построить до 2023 года ещё пять дошкольных образовательных учреждений", - передаёт слова Владислава Пинаева пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Так в городе появятся детские сады:
- на 170 мест по адресу Сланцевая, 8;
- на 270 мест в микрорайоне "Приречный";
- на 270 мест в районе "Муринские пруды" на ул. Захарова;
- на 170 мест в районе "Александровский";
- на месте бывшей военной части на улице Фрунзе.
Заявки на субсидирование строительства новых детсадов были поданы ещё в июне 2021 года. Власти уже подготовили проекты для строительства объектов и выделили земельные участки.
Сейчас в Нижнем Тагиле действуют 146 ДОУ, которые посещают более 21 тыс. детей.
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