Учительница из Екатеринбурга в День знаний прыгнула с парашютом

Свердловские чемпионы по прыжкам с парашютом устроили авиашоу в конце программы. Фото: Галина Соловьёва

День знаний ученики 110-го лицея в Екатеринбурге встретили не во дворе своей школы, а на аэродроме Логиново. Пилоты со стажем и опытные парашютисты провели для них мастер-классы и экскурсии, а в завершение устроили авиашоу, в котором участвовали даже учителя.

Вместо классической линейки и классного часа по кабинетам школьники попали на экскурсию на аэродром. Там они прошли профессиональный инструктаж, научились правильно свёртывать парашют, а опытные пилоты рассказали про самолёты, которыми управляли лично.

– Ребята не просто попали в самолёт Ан-2, но и оказались в кабине пилота, – рассказывает организатор мероприятия Вероника Пиджакова. – Каждый мог сесть в кресло лётчика, надеть специальную аппаратуру и выйти на радиообмен с реальным авиационным диспетчером. Детям это, конечно, интересно.

После образовательной программы для учеников устроили авиационное шоу с сюрпризом: в трёх самолётах в небо поднялись директор, завучи и педагоги лицея. При этом вместе с профессиональными парашютистами прыгнула и учительница географии и биологии Наталия Кадцына. Это был первый прыжок в её жизни – и она оказалась единственной среди сотрудников школы, кто решился на такой отважный шаг.

– Когда мне предложили это, было страшно, но я подумала, что надо соглашаться: больше такого шанса не будет, и вряд ли я решусь на это сама, – рассказала Наталия Кадцына сразу после своего прыжка. – Однако когда я летела, было ощущение уверенности, красоты полёта. На мой взгляд, после такого появляется большая уверенность в себе и своих действиях. Класс у меня сейчас новый, и думаю, что если я смогла решиться на прыжок с парашюта одна и преодолела свой страх высоты, то вместе с ребятами мы сможем намного больше.

Необычный праздник к началу учебного года для школьников устроили в рамках проекта «День авиатора». По словам Вероники Пиджаковой, профориентационная программа для школьников «День авиатора» на Среднем Урале стартовала 26 августа и продлится до 20 сентября. Организатор подчеркнула, что этот проект – единственный в России, где занятия ведут не аниматоры, а реальные профессионалы: лётчики, парашютисты, диспетчеры. Проект запустят и в других городах страны: с 16 сентября – под Нижним Тагилом, куда смогут приехать не только школьные группы, но и семьи, а с 1 октября – в Уфе и Омске.

Учительница географии и биологии Наталия Кадцына в первые минуты после приземления Фото: Галина Соловьёва

Школьникам показали, как пользоваться парашютом Фото: Галина Соловьёва

Учеников научили сидеть в подвесной системе парашюта, на которой тренируются профессиональные парашютисты Фото: Галина Соловьёва

Ученики заняли места в кабине самолётов аэродрома Логиново Фото: Галина Соловьёва

Настоящие пилоты показали, как устроены разные виды авиатехники Фото: Галина Соловьёва

На парашюте одного из спортсменов красовалась надпись «Свердловская область» Фото: Галина Соловьёва