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Общество / Образование
2 сентября 2021, 14:19

Глава МИД РФ заявил о возможности открытия филиала МГИМО в Екатеринбурге

аудитория

Регион должен самостоятельно разработать бизнес-план по обучению в филиале университета. Фото: Владимир Мартьянов

Глава МИД РФ заявил, что в Свердловской области может появиться филиал МГИМО. Но для этого регион сам должен проявить инициативу.

Об этом министр иностранных дел России сказал во время брифинга в Екатеринбурге.

"Я в принципе позитивно отношусь к любым проектам, которые пропагандируют опыт МГИМО и ту модель образования, которую университет постоянно совершенствует. Поэтому обращайтесь к МГИМО", - подчеркнул он.

Глава министерства также отметил, что регион должен самостоятельно разработать бизнес-план по обучению в филиале университета.

Областная газета Свердловской области

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