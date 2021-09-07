Темы дня

Общество / Образование
7 сентября 2021, 14:18

Уральский филиал РАНХиГС заплатит 40,5 миллиона рублей за проект капитального ремонта

Табличка РАНХиГСа

Уральский филиал РАНХиГС открылся на базе уральской академии госслужбы. Фото: Павел Ворожцов

Уральское отделение Российской академии народного хозяйства и госслужбы готовится к капитальному ремонту учебных корпусов. За разработку проектной документации университет готов заплатить до 40,5 миллиона рублей.

Университет планирует провести капитальный ремонт двух учебных корпусов по адресам: ул. 8 Марта, дом 66, литер А и  литер Б. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, в зданиях планируют провести перепланировку помещений, заменить окна в двух корпусах, поменять полы, обновить покрытия стен, заменить крышу, установить систему видеонаблюдения и голосового оповещения.

Сейчас институт ищет подрядчика, который подготовит проектную документацию к капитальному ремонту. Максимальная сумма контракта составляет 40 млн 562 тыс. 500 рублей. Срок завершения работ - не позднее 17 февраля 2022 года. Договор финансируется за счёт федеральных средств.

Напомним, так же в Екатеринбурге собираются ремонтировать учебный корпус УрФУ на Ленина,51 и студенческие общежития УГГУ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2021, 14:18 / Общество
Уральский филиал РАНХиГС заплатит 40,5 миллиона рублей за проект капитального ремонта
07.09.2021, 14:17 / Общество
С начала года в Екатеринбурге ликвидировали 321 несанкционированную свалку
07.09.2021, 14:15 / Культура
Пенсионеров екатеринбурга приглашают на бесплатные киносеансы
07.09.2021, 13:48 / Общество
Ещё 17,4 тысячи россиян попали в официальную статистику по COVID-19
07.09.2021, 13:44 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 510 случаев коронавируса