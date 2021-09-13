В Екатеринбурге за неделю число классов, переведённых на дистант, увеличилось более чем в 7,5 раза

С каждой неделей всё больше классов покидают свои кабинеты. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге увеличилось количество классов, которые перевели на дистанционное обучение. К началу этой недели их число достигло 92.

Такую информацию "Областной газете" озвучили в городском департаменте образовании.

"В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 88 классов в связи с коронавирусной инфекцией и четыре класса в связи с ОРВИ/гриппом. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", – рассказали в департаменте образования.

Напомним, в пятницу, 10 сентября, на дистанционном обучении находились 67 классов. В начале прошлой недели, по данным на 7 сентября, таких классов было 12.