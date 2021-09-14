В Свердловской области 324 школьника получили премию губернатора

Награждение проходит ежегодно. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге лучшим школьникам Свердловской области вручили премии губернатора. Всего вознаграждение получили 324 школьника.

Награды присуждены за достижения в учёбе, спорте, социально значимой и творческой деятельностях. Из 324 ребят 37 являются призёрами и победителями заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Премия губернатора Свердловской области - это материальное вознаграждение. В этом году награду впервые присуждают и победители регионального этапа - они получили 40 тысяч рублей. Размер вознаграждения у призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады составил 70 тысяч рублей, у победителей - 100 тысяч рублей.

Успехи лучших школьников региона отмечают таким образом с 1997 года. За это время лауреатами премии стали тысячи уральских учеников, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, губернатор Свердловской области в этом году учредил региональную награду "Олимпиадный успех" для лучших педагогов, чьи ученики смогли стать победителями и призёрами всероссийской олимпиады школьников. За подготовку школьника, получившего 1-е место, учитель получит около 270 тыс. рублей. На неё можно будет претендовать с 2022 года.