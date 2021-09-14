Темы дня

Общество / Образование
14 сентября 2021, 09:59

В Свердловской области 324 школьника получили премию губернатора

Медаль

Награждение проходит ежегодно. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге лучшим школьникам Свердловской области вручили премии губернатора. Всего вознаграждение получили 324 школьника.

Награды присуждены за достижения в учёбе, спорте, социально значимой и творческой деятельностях. Из 324 ребят 37 являются призёрами и победителями заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Премия губернатора Свердловской области - это материальное вознаграждение. В этом году награду впервые присуждают и победители регионального этапа - они получили 40 тысяч рублей. Размер вознаграждения у призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады составил 70 тысяч рублей, у победителей - 100 тысяч рублей.

Успехи лучших школьников региона отмечают таким образом с 1997 года. За это время лауреатами премии стали тысячи уральских учеников, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, губернатор Свердловской области в этом году учредил региональную награду "Олимпиадный успех" для лучших педагогов, чьи ученики смогли стать победителями и призёрами всероссийской олимпиады школьников. За подготовку школьника, получившего 1-е место, учитель получит около 270 тыс. рублей. На неё можно будет претендовать с 2022 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.09.2021, 17:48 / Общество
На Среднем Урале дан старт капремонту дороги Гари – Таборы
14.09.2021, 17:17 / Экономика
Стало известно, где расположится здание администрации Академического района
14.09.2021, 17:16 / Общество
В Каменске-Уральском главного врача детской больницы оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за взятку
14.09.2021, 16:51 / Общество
Выелетевший из Кольцово самолёт вернулся обратно из-за отказа двигателя
14.09.2021, 16:34 / Общество
Ступень ракеты-носителя "Союз-2.1б" может упасть на границе Свердловской области и ХМАО