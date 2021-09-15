Место вакантно: почему в свердловских школах сохраняется кадровый дефицит?

Среди учителей-предметников в свердловских школах в наибольшем дефиците педагоги по русскому языку и литературе. Фото: Алексей Кунилов

С началом нового учебного года некоторые уральские СМИ сообщили об острой нехватке учителей в части школ Екатеринбурга. «Облгазета» выяснила: дефицит педагогов действительно наблюдается в разных школах Среднего Урала. И, несмотря на старания министерства образования и молодёжной политики Свердловской области и самих школ, решить эту проблему пока не удаётся.

Какой дефицит?

Поисковая строка одного из крупных порталов по поиску работы выдаёт несколько десятков вакансий на запрос «учитель» только в одном Екатеринбурге. Конечно, некоторые вакансии разместили ещё летом и, вероятно, просто не закрыли, хотя и нашли нужного сотрудника. Однако некоторые обновлялись буквально на днях: например, вакансия учителя английского языка в школах №63, №76, №122, №149, №215, учителя физики в школе №76, учителя истории в школе №115, учителя информатики в школе №215, учителя начальных классов в школе №149, учителя русского языка и литературы в школе №221.

Также педагоги, если верить сайту с вакансиями, требуются в школы Берёзовского, Первоуральска, Верхней Пышмы. Особенно позабавила вакансия в одну из школ Асбеста, где на момент написания материала требовался учитель начальных классов без опыта работы да ещё и с «гибким графиком». Но самое интересное то, что во всех школах, где якобы требуется учитель, «Облгазете» стали отвечать, что они уже или нашли сотрудника, или не искали вообще: штат укомплектован, а откуда появилась вакансия, они не знают.

– Найти учителя начальной школы было непросто, но сотрудник уже трудоустроен и работает с ребятами, – рассказала «Облгазете» заместитель директора по учебной деятельности в начальной школе гимназии «Корифей» в Екатеринбурге Ирина Каменских.

К слову, в екатеринбургском лицее №130, с которого и началась вся шумиха в СМИ, «Облгазете» также сказали, что после трёхмесячных поисков штат у них укомплектован: последнего учителя приняли 6 сентября. Но если бы человек не нашёлся, то часы распределили бы между другими педагогами.

Тем не менее свежее обновление вакансий наталкивает только на одну мысль – в школах скрывают дефицит кадров. Правда, зачем – непонятно: образовательным учреждениям легче от этого не будет, а проблема сама собой не исчезнет.

«Это некритично»

– С каждым годом в городе происходит прирост детей школьного возраста, открываются новые общеобразовательные организации. Благодаря проведению в школах капремонта расширяются площади зданий, за счёт чего организация может принять большее количество детей и увеличить штат учителей, – прокомментировали «Облгазете» в департаменте образования Екатеринбурга. – В некоторых районах города, где не предусмотрены земельные участки для строительства новых школ, уплотняется контингент в существующих учреждениях, в связи с чем также есть необходимость в увеличении штата. В новом учебном году в сферу образования пришли более 200 молодых специалистов, большая часть – выпускники педагогического университета. На начало сентября в некоторых школах были открытые вакансии, но это некритично.

В министерстве образования Свердловской области «Облгазете» сообщили, что на начало 2021/2022 учебного года в школах нашего региона числилось 755 вакантных должностей учителей – это 2,5 процента от числа всех работающих педагогов. Больше всего не хватает учителей начальных классов, русского языка и литературы, физики, математики и иностранных языков. Но в региональном министерстве образования уверяют, что потребность в кадрах решают разными возможными путями: привлекают к работе внешних совместителей и студентов старших курсов Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), ежегодно увеличивают бюджетный приём в педагогические колледжи в регионе. К работе в сельских школах молодых педагогов привлекают выплатами в рамках федеральной программы «Земский учитель» (см. «ОГ» №4 от 14.01.2020, №50 от 24.03.2021), а также региональными единовременными пособиями на обзаведение хозяйством, обеспечением жильём. И всё же один из самых распространённых способов решения проблемы нехватки кадров в школе – увеличение нагрузки уже работающих педагогов.

– Выпускники УрГПУ активно трудоустраиваются на профильные вакансии в школах Екатеринбурга и Свердловской области: за последние три года порядка 70 процентов выпускников уровня бакалавриата трудоустраиваются в образовательные учреждения, – прокомментировала ректор УрГПУ Светлана Минюрова. – Практически все образовательные программы, реализуемые УрГПУ в очной форме, направлены на подготовку учителя в двух предметных областях: физика и естествознание, математика и информатика, русский язык и литература, английский и немецкий языки и т.д. Центр профориентации и взаимодействия с работодателями помогает выпускникам в процессе трудоустройства, оказывает помощь руководителям образовательных учреждений в поиске педагогов.

Дело не только в деньгах

Казалось бы, 2,5 процента вакантных должностей учителей от работающих педагогов Свердловской области – не так уж много. Но, по данным свердловского министерства образования и молодёжной политики, в среднем нагрузка наших учителей составляет полторы ставки, а значит, есть и больше. Именно увеличение нагрузки педагогов, в том числе за счёт распределения между ними обязанностей недостающих сотрудников, является одной из причин того, что учителя не выдерживают и уходят.

– Проблема кадрового голода в школах актуальна для всей России, а не только для нашего региона, – считает учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова. – Кадровый голод порождает сам себя. Это космические перегрузки у учителей-предметников. У нас сейчас два учителя английского языка ведут около 40 часов. При такой нагрузке даже стажист нормально не проведёт урок: они падают от усталости, к восьмому-девятому уроку уже устаёт речевой аппарат. Какой тут английский? А в классе – 30 человек без деления на группы по той же причине – некому учить детей.

Конечно, на дефиците педагогов сказались и современные реалии: дистанционное образование, большое количество бумажной работы, высокие риски подхватить коронавирус в школе, давление насчёт вакцинации против COVID-19. Некоторые учителя просто не выдерживают всего этого и увольняются. Но, по мнению Марины Шаровой, увольнения нередко связаны и с проблемами с родителями учеников.

– Появилась негативная практика обвинять учителя во всех грехах: ребёнок получил неудовлетворительную оценку – виноват учитель, ребёнок не ходит на уроки – виноват учитель и прочее, – продолжает наша собеседница. – Зачастую, чтобы погасить конфликт раньше, чем родитель напишет очередную «бумагу» на учителя и школу, директор отдаёт педагога на растерзание родителю, заставляя извиняться. И учителя, особенно пенсионеры, не выдерживают и уходят в репетиторство либо вообще меняют сферу деятельности.

Но самая главная причина увольнений педагогов – зарплата. По словам Марины Шаровой, члены совета профсоюза «Учитель» давно говорят о том, что необходимо установить достойный уровень оплаты труда педагога и упразднить систему стимулирования, которая ставит учителя в полную зависимость от администрации школы. Между тем Свердловскстат накануне нового учебного года сообщил, что за прошедший год зарплаты учителей выросли на 19,7 процента – в январе-июне 2021 года учителя ежемесячно получали в среднем по 57 тысяч рублей. Но красивые цифры, рисуемые на бумаге, появляются в кошельках далеко не всех педагогов. Всё это в целом влияет на престиж профессии учителя.

– Учитель, который работает на 18 часов, получает зарплату около 15 тысяч рублей, – говорит Марина Шарова. – Только уважающий себя учитель сможет дать необходимый сегодня уровень образования. Но для этого нужно, чтобы у него было уважение к себе и определённый уровень безусловной зарплаты, который позволит ему и его семье жить не только на хлебе с водой и не проводить всё время на работе.

ВАЖНО В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области «Облгазете» сообщили, что всем педагогам, которые поступят на работу после окончания вуза и колледжа в 2021 году, по их заявлению будет выплачено пособие. Размер пособия для педагогов, поступающих на работу в школу в сельской местности, – 50 тысяч рублей, не в сельской местности – 35 тысяч рублей. Предварительно на 2022 год предусмотрено 15 млн рублей на выплату указанного пособия. В соответствии с соглашением между министерством образования и молодёжной политики Свердловской области и Свердловской областной организацией профсоюза работников народного образования выпускникам вузов, получившим соответствующее профобразование в первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания учебного заведения, оклады повышаются на 20 процентов до установления им квалификационной категории.

МНЕНИЕ Павел СКРИПНИЧЕНКО, руководитель сервиса «Контур.Класс»: – Ещё в бытность учителем физики и астрономии в 2010–2015 годах я сталкивался с проблемой нехватки учителей-предметников. Будучи вузовским преподавателем с опытом работы в школе и имея в управлении собственную частную школу с 2015 года, ежегодно получаю запросы – приходите к нам работать, подскажите коллегу, который может прийти, может, есть талантливые студенты и т.д. Исследование, проведённое «Контуром», только подтверждает острый дефицит учителей-предметников. Дальше будет только хуже: если не хватает учителей-предметников, часть учеников не имеют возможности изучить соответствующую дисциплину. Значит, эти дети точно не пополнят состав учителей-предметников в будущем.