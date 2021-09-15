Свердловские школьники вышли в финал детского КВН

В детском КВН важен не только юмор, но и яркие, творческие номера Фото: Из архива сборной Екатеринбурга и Камышлова по КВН

Команда школьников из Екатеринбурга и Камышлова впервые попала в финал телевизионного проекта «Детский КВН». Сборная прошла отбор, где участвовали 150 творческих коллективов со всей страны. Теперь их ждёт финальная игра 9 октября в Москве.

В начале сентября отбор в полуфинал шоу «Детский КВН» от Свердловской области прошли две команды: «На десерт» из Дома детского творчества Октябрьского района Екатеринбурга и «Сборная Камышлова» от местного Центра культуры и досуга. Участников объединили в общую «Сборную Екатеринбурга и Камышлова по КВН», которой удалось попасть в тройку финалистов телевизионного проекта.

– В полуфинале выступления команд снимали для телепередачи, поэтому первые пять дней сентября ребята проходили редакторские просмотры, – рассказывает руководитель детской лиги КВН Екатеринбурга и команды «На десерт» Виктория Хабибуллина. – Наш подготовленный и отрепетированный сценарий приходилось изменять, отменять какие-то выступления, придумывать новые. Работа была довольно сложная, дети должны были схватывать материал на лету, учить новые номера за пару часов.

Несмотря на трудности, школьники были воодушевлены, ведь юные свердловские кавээнщики в первый раз прошли в финал за всю историю существования этого шоу.

– Для нас это был очень интересный опыт в съёмках проекта и большая ответственность, – говорит участница команды Полина Горинова, которая занимается КВНом с 2014 года. – Ты испытываешь огромное количество эмоций, впечатлений, прилив энергии и волнение.

В основном составе сборной – 14 ребят 11–17 лет, вместе с ними выступают ещё и юные танцоры и певцы. По словам Виктории Хабибуллиной, помимо КВН у ребят есть и другие интересы, однако юмористические выступления – главное увлечение для большинства.

– Детский КВН от взрослого отличается не только количеством запрещённых тем, но и форматом, – отмечает Виктория Хибабуллина. – В «Детском КВН» просят больше творческих выступлений, музыкальных шуток, танцев, выступления животных на сцене.

Сейчас сборная Екатеринбурга и Камышлова по КВН активно готовится к встрече в финале телепроекта с командами из Хабаровска и Иваново.

– Сильные стороны нашей команды – плотность юмора, большой актёрский состав и опыт. Поэтому шансы на победу в проекте высоки, но подготовка к финальным состязаниям будет интенсивной и плодотворной, – отмечает руководитель Свердловской областной юниор-лиги КВН ЕвгенийСобин.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Фестивальное детское КВН-движение на Среднем Урале зародилось 2007 году. Сейчас в нашем регионе организованы 32 команды при школах и домах творчества, из них 29 – в Екатеринбурге. По мнению Виктории Хабибуллиной, детское КВН-движение в Свердловской области активное, но многие дети и взрослые просто не знают, что существуют студии КВН для школьников. А попасть в такие кружки может любой школьник, желающий заниматься юмором. К слову, сейчас идёт набор в студии для юных кавээнщиков.

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Чтобы попасть в телешоу «Детский КВН» 1 500 юных участников из 150 команд проходили семь дней конкурсных отборов в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в сентябре 2020 года Фото: Из архива сборной Екатеринбурга и Камышлова по КВН