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Общество / Образование
17 сентября 2021, 08:31

Свердловских школьников временно отправили на дистант

Учитель занимается с учеником дистанционно

С понедельника ученики должны вернуться за парты, а учителя - в классы. Фото: Алексей Кунилов

С 17 сентября школьников в Свердловской области перевели на дистанционное обучение. Это связано с проведением выборов в стране. Избирательные участки открылись сегодня в 8:00, в том числе в образовательных учрежениях.

Удалённое обучение будет проходить сегодня, а также в субботу для тех, у кого шестидневная учебная неделя. Накануне в некоторых школах были сокращены уроки, так как велась подготовка к открытию избирательных участков.

"В школах на эти дни сделали удалёнку. Для безопасности", - сказал в своём видеообращении глава региона.

Школьникам и студентам предлагается также сходить в музеи или театры по "Пушкинской карте". С понедельника ученики должны вернуться за парты.

По завершении голосования все помещения будут продезинфицированы.

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Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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