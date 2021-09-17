Свердловских школьников временно отправили на дистант

С понедельника ученики должны вернуться за парты, а учителя - в классы. Фото: Алексей Кунилов

С 17 сентября школьников в Свердловской области перевели на дистанционное обучение. Это связано с проведением выборов в стране. Избирательные участки открылись сегодня в 8:00, в том числе в образовательных учрежениях.

Удалённое обучение будет проходить сегодня, а также в субботу для тех, у кого шестидневная учебная неделя. Накануне в некоторых школах были сокращены уроки, так как велась подготовка к открытию избирательных участков.

"В школах на эти дни сделали удалёнку. Для безопасности", - сказал в своём видеообращении глава региона.

Школьникам и студентам предлагается также сходить в музеи или театры по "Пушкинской карте". С понедельника ученики должны вернуться за парты.

По завершении голосования все помещения будут продезинфицированы.