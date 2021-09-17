Свердловских школьников временно отправили на дистант

С 17 сентября школьников в Свердловской области перевели на дистанционное обучение. Это связано с проведением выборов в стране. Избирательные участки открылись сегодня в 8:00, в том числе в образовательных учрежениях.
Удалённое обучение будет проходить сегодня, а также в субботу для тех, у кого шестидневная учебная неделя. Накануне в некоторых школах были сокращены уроки, так как велась подготовка к открытию избирательных участков.
"В школах на эти дни сделали удалёнку. Для безопасности", - сказал в своём видеообращении глава региона.
Школьникам и студентам предлагается также сходить в музеи или театры по "Пушкинской карте". С понедельника ученики должны вернуться за парты.
По завершении голосования все помещения будут продезинфицированы.
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Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.