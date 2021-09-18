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Общество / Образование
18 сентября 2021, 15:11

В Екатеринбурге школу с максимальной долей учеников-киргизов проинспектировал омбудсмен из Бишкека

визит в школу

Татьяна Мерзлякова обсудила с коллегой организацию обучения в образовательном учреждении. Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила школу №149 по адресу ул. Софьи Перовской, 111 в Железнодорожном районе Екатеринбурга, где обучается рекордное число детей-иностранцев. Её сопровождал омбудсмен Киргизии Токон Мамытов и журналисты.

Как сообщил «Областной газете» заместитель директора образовательного учреждения Данил Рябонеделя, здесь обучается 977 человек. «Из них 418 выходцев из Киргизии, 291 — из Таджикистана. Русских по национальности учеников 199. Здесь также получают образование 46 выходцев из Узбекистана и 18 из Азербайджана. Остальные ученики — представители других национальностей», - отметил он, добавив, что для успешной и быстрой социализации детей, приехавших из республик бывшего СССР, в школе есть дополнительные часы русского языка и занятия по культуре.

Столь большое число учеников из Киргизии привлекло внимание омбудсмена из этой страны. Татьяна Мерзлякова обсудила с коллегой вопросы проведения конференции на территории Киргизии, на которую бы могли отправиться преподаватели школы. Токон Мамытов пообещал, что обязательно посодействует в проведении такого мероприятия. Он также отметил, что преподавателям было бы полезно побывать не только в столичных городах Киргизии, но и в малых, чтобы лучше понимать простых выходцев оттуда, познакомиться с национальной культурой.

На это Татьяна Мерзлякова ответила: «Всё в руках принимающей стороны». Учителя в свою очередь сказали, что заинтересованы в такой поездке, так как она помогла бы улучшить образовательный процесс.

Выходя из здания образовательного учреждения, иностранный гость отметил, что построено оно по типовому проекту, потому у него сложилось впечатление, что он находится в 7-м районе Бишкека.

Областная газета Свердловской области

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