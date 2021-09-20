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Общество / Образование
20 сентября 2021, 10:59

В Свердловской области 29 учителей получат премию в 200 тысяч рублей

Учитель с учебником, в котором деньги

Учителя получат премию в 200 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Педагоги из Свердловской области получат премию в 200 тысяч рублей за победу в конкурсе, учреждённого Президентом России. В список вошли 29 учителей.

Свердловскую область на всероссийском конкурсе представляли 106 учителей из более чем 30 муниципалитетов. В состав жюри, которое определяло победителей, вошли эксперты в сфере образования, представители родительского сообщества и общественные деятели.

Лучшими на федеральном уровне стали педагоги из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, ЗАТО Свободный, Лесного, Кушвы Первоуральска, Сухого Лога, Тавды и Артинского городского округа. Кроме того, в список вошли два сельских учителя из посёлка Баранчинского и села Горного Щита.

Педагоги-победители преподают русский язык и литературу, историю и обществознание, биологию, географию, химию, иностранный язык и информатику. Некоторые из них работают в начальных классах.

"Важно, что для участия в конкурсе необходимо было предоставить не только подтверждения профессиональных достижений, но и отзывы учеников. А это — самая значимая оценка, ведь детей трудно обмануть", — цитирует министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрия Биктуганова департамент информполитики региона.

Премию педагоги получат ко Дню учителя. Она не облагается налогом.

Напомним, власти Свердловской области инициировали конкурс "Олимпиадный успех", в рамках которого будут поощрять не только победителей Всероссийской олимпиады школьников, но и тех, кто их готовил. За подготовку школьника, получившего   1-е место, учитель получит около 270 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

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