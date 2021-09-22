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Общество / Образование
22 сентября 2021, 10:06

В Екатеринбурге из-за коронавируса на дистанте обучаются 111 классов

Пустой класс

На дистанционном обучении находится уже 111 классов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге школьников продолжают переводить на дистант из-за коронавируса. За неделю количество таких классов возросло до 111.

Об этом рассказал начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко на заседании гордумы Екатеринбурга.

"К великому сожалению, [коронавирусом - прим. "ОГ"] начали болеть дети - и очень активно. На сегодня у нас порядка 111 классов находятся на карантине. Если один человек или двое заболевают, то класс уходит на карантин", - пояснил Константин Шевченко.

Напомним, на прошлой недели на дистанционном обучении находилось 92 класса. 10 сентября из-за коронавируса из дома учились ребята из 67 классов. Несколькими днями ранее, по данным на 7 сентября, их было 12.

Также в Свердловской области из-за COVID-19 на карантин закрыли несколько детских садов. "Областная газета" разбиралась, в чём причины такого всплеска заболевания среди детей.

Областная газета Свердловской области

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