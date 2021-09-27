Каких успехов добились победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург»?

Многие победительницы конкурса, как «Мисс Екатеринбург-2021» Виолетта Сараева (в центре), попробовали себя в модельном бизнесе. Фото: Павел Ворожцов

Не секрет, что все девочки идут на конкурсы красоты, чтобы показать себя и стать популярной – даже если кто-то не признаётся в этом самой себе. Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» – не исключение. От этой резко свалившейся популярности можно получить пользу, если правильно воспользоваться ею. Но, как выяснила «Облгазета», сделать это сумели не все обладательницы короны главной красавицы столицы Урала.

Победа как визитная карточка

Конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится с 1998 года. За это время на корону главной красавицы претендовало более 700 девушек, но, конечно же, практически вся слава доставалась победительницам. Среди 23 обладательниц звания «Мисс Екатеринбург» «Облгазета» довольно легко определила тех, кому удалось добиться успеха в карьере и удачно использовать громкий титул: они стали актрисами, телеведущими, открыли свой бизнес. Однако большинство девушек не так удачно воспользовались внезапной популярностью и предпочли более спокойную жизнь, а некоторые и вовсе решили скрывать свою победу в престижном городском конкурсе.

– При знакомстве мой будущий муж не знал о титуле «Мисс Екатеринбург–2007» и о других моих достижениях, – рассказывает Анна Семёнова (Снаговская). – Для меня важно, чтобы мужчина меня ценил за личные качества, а уже потом за всё остальное. Поэтому титулы стали для него приятной неожиданностью.

А вот обладательнице титула первой красавицы столицы Среднего Урала 2002 года Екатерине Зверевой (Гайсиной) утаить победу в конкурсе от своего будущего супруга не удалось, так как он до знакомства с девушкой успел посмотреть эфир с её участием.

Но всё же почти все красавицы уральской столицы гордятся своим званием и зачастую используют его как некую визитную карточку. Так, почти во всех аккаунтах в социальных сетях девушки первой строчкой указывают свою победу в конкурсе красоты, а иногда и в нескольких. Обладательницы звания «Мисс Екатеринбург» отправляются на конкурс «Краса России», победа в котором даёт шанс побороться за ещё более престижный титул – «Мисс мира». Так, из екатеринбургских красавиц третьи места на международном конкурсе заняли «Мисс Екатеринбург–2001» Ирина Вторушина и «Мисс Екатеринбург-2010» Нина Савельева (Стрельцова).

Интересно, что практически все девушки получили диплом о высшем образовании. При этом среди победительниц больше всего журналистов, PR-специалистов, маркетологов, менеджеров, бухгалтеров и экономистов. Есть также и те, кто избрал не самые распространённые профессии. Например, «Мисс Екатеринбург–2005» Анфиса Кульбакова (Валявина) преподаёт йогу в Москве, а первая красавица – победительница конкурса 1998 года Анастасия Мельник (Бартенева) увлекается мотоциклами и работает менеджером в мотосалоне. Победительница 2011 года Татьяна Неверова тоже избрала интересную стезю – она работала организатором «Уральской ночи музыки», а сейчас занимается проектами в сфере благотворительности.

Не зря конкурс «Мисс Екатеринбург» сами участницы называют «женским лагерем красоты», ведь в проекте их учат дефилировать, подбирать образы, делать макияж, позировать на фото. Поэтому многие девушки продолжили строить карьеру в индустрии моды и красоты. «Мисс Екатеринбург-2012» Анна Лесун стала моделью и живёт в Нью-Йорке. Следующая победительница 2013 года Екатерина Локшина тоже работала моделью за рубежом (в Барселоне, Бангкоке, Пекине, Дубае), сейчас занимается фотографией. В модельном бизнесе развивается и обладательница короны первой красавицы уральской столицы 2017 года Анастасия Каунова. Победительница прошлого года Злата Помурзина, несмотря на свою тренерскую деятельность по фигурному катанию, периодически тоже участвует в модельных съёмках.

Ещё несколько девушек начали развивать собственный бизнес. «Мисс Екатеринбург–2004» Екатерина Дурнова (Елсукова) открыла рекламное агентство в Екатеринбурге, а Анна Семёнова руководит детским эстрадным театром «Изюминка» в Москве и ведёт тренинги для женщин.

Конечно, большинство екатеринбургских красавиц уже вышли замуж и завели семьи. Есть среди победительниц и многодетные мамы, как, например, «Мисс Екатеринбург–2003» Елена Полубедова (Иванова), которая воспитывает вместе с мужем двух дочерей и сына. А обладательница титула 2000 года Евгения Образцова родила пятерых сыновей и двух дочек. При этом несколько лет назад она переехала на юг страны, где в 2019 году победила ещё в одном конкурсе красоты «Миссис Анапа».

Имя стало брендом

Среди всех победительниц екатеринбургского конкурса красоты особенно громко продолжают звучать имена четырёх уральских красавиц. Одна из них – «Мисс Екатеринбург-2009» Ирина Антоненко. В 2010 году уральская красавица завоевала титул «Мисс Россия», получив за победу 100 тысяч долларов и специальный приз от спонсоров – часы из розового золота, украшенные чёрным бриллиантом. Позже на конкурсе «Мисс Вселенная-2010» девушка вошла в топ-15 финалисток конкурса. После триумфа Ирина Антоненко начала карьеру актрисы: снялась в 17 фильмах и сериалах, участвовала в российских ток-шоу. Сейчас живёт в США.

Участием в отечественном телевизионном проекте прославилась победительница 2016 года Елизавета Аниховская. Два года назад девушка переехала в Северную столицу России и поступила на факультет реставрации масляной живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Кроме того, она активно ведёт свой блог в Инстаграме, а также развивает собственный бренд украшений ручной работы из натуральных камней.

– После конкурса блог стал моей полноценной работой, – делится Елизавета Аниховская. – За последний год у меня было много рекламных кампаний с крупными международными брендами в сфере красоты и моды. Когда я жила в Асбесте, даже не представляла, что можно так работать, а теперь это моя жизнь.

Огромную популярность в Интернете обрела обладательница званий «Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс Россия-2015» и первая вице-мисс мира София Никитчук. В Инстаграме у девушки более 837 тысяч подписчиков, она основала собственный бренд одежды и открыла салон красоты в Москве.

Больших успехов добилась «Мисс Екатеринбург–2006» Дарья Дементьева (Онегина). Она переехала в столицу, окончила факультет журналистики Московского государственного университета и десять лет работала на телевидении: сначала корреспондентом, а затем ведущей новостей. До недавнего времени уральская красавица была телеведущей новостей на федеральном канале РЕН ТВ, а сейчас ведёт проект о путешествиях для канала RTVI.

– «Мисс Екатеринбург» – это в первую очередь бой со своими страхами и комплексами, – отмечает Дарья Дементьева. – Я, например, говорила ужасно, картавила, тараторила. Педагог поставила мне речь, так началась моя дорога к профессии ведущей. Если брать целостную работу над личностью, то непревзойдённый архитектор в этом – директор конкурса Светлана Петракова:она видит насквозь всех конкурсанток, их потенциал и силу, помогает раскрыть преимущества. Конкурс – это прекрасный тренинг для человека любой публичной профессии. На проекте я поняла, что могу стать, кем хочу, все дороги открыты, нужно просто знать, чего хочешь, и прилагать много усилий в этом направлении.

В ТЕМУ Недавно служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников проанализировала резюме соискательниц, которые принимали участие в разных конкурсах красоты и указали это в своих профессиональных портфолио. «Мисс Россия», «Краса России», «Краса студенчества России», вероятно, решили, что упоминание о титуле в резюме более расположит к ним потенциального работодателя. Чаще всего такие представительницы прекрасного пола ищут работу в сферах искусства, развлечения и массмедиа (24 процента резюме), маркетинга, рекламы и пиара (17 процентов), фитнеса и красоты (14 процентов), а также заявляются на вакансию «административный персонал» (9 процентов). Примерно такие же запросы и у бывших участниц конкурса «Мисс Екатеринбург»: большинство из них ищут работу в маркетинге, рекламе и пиаре (23 процента), сферах искусства, развлечениях и массмедиа (15 процентов). На платформе открыто более 90 таких резюме. Средняя заработная плата, на которую они претендуют, сравнительно небольшая – 39 тысяч рублей.

МНЕНИЕ Светлана ПЕТРАКОВА, директор конкурса «Мисс Екатеринбург»: – Наши участницы часто говорят, что их жизнь разделилась на «до и после» благодаря конкурсу. «Мисс Екатеринбург» – это академия, которая задаёт достаточно высокую планку, определённый образ жизни, учит всегда держать спину. Плюс проект – это сильное окружение, которое помогает развиваться и после конкурса. Поэтому наши девушки всегда роскошно выглядят, занимаются фитнесом, стильно одеваются, не боятся открывать свои проекты и руководить бизнесом.

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Лишь нескольким обладательницам звания «Мисс Екатеринбург» удалось сохранить популярность и после конкурса Фото: Павел Ворожцов