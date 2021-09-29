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Общество / Образование
29 сентября 2021, 16:33

В Свердловской области Роспотребнадзор проверил школу-интернат с детьми манси

Женщина накладывает гречу

Детей кормят по государственным стандартам. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор по Свердловской области проверил организацию питания в школе-интернате, где обучаются дети манси. Оттуда поступали сообщения, что представителей малочисленного народа плохо кормят.

Специалисты ведомства посетили школу-интернат МАОУ СОШ№ 3 в посёлке Полуночном Ивдельского городского округа. Они проверили, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство на пищеблоке, а также отобрали пробы пищевой продукции для лабораторных исследований.

"При обследовании пищеблока школы-интерната нарушений правил приготовления пищи, хранения продуктов, уборки и прочих режимов не выявлено. Дети питаются по меню, соответствующему возрастным требованиям; фактическая выдача порций  соответствует нормам по составу и весу", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области.

Выводы о качестве и безопасности блюд будут сделаны по результатам проведённых проверочных мероприятий.

Ранее в Интернете распространился слух, что в единственной в Свердловской области школе для манси представителей этой малочисленной национальности плохо кормят. В редакцию "Областной газеты" позвонила учитель мансийского языка школы-интерната МАОУ СОШ№ 3 Диана Герасимова и пояснила, что жалобы учеников связаны с их вкусовыми предпочтениями. Ситуация находится на контроле руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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