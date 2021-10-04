Министр просвещения РФ заявил, что массового закрытия школ не планируется

1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление, согласно которому все учителя без медотвода должны быть вакцинированы. Фото: Алексей Кунилов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что локдауна в системе образования не будет. Массово закрывать школы из-за роста заболевших коронавирусом не планируется.

"Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация. Закрыты менее 0,1% школ. Каждый регион принимает соответствующее решение исходя из эпидемиологической ситуации", - приводит ТАСС слова главы Минпросвещения России.

Накануне в стране выявили 25,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 535 - в Свердловской области. Зафиксирована смерть 890 россиян, это рекордное суточное число с начала пандемии COVID-19.

Напомним, что 1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающие услуги населению. По словам замгубернатора Павла Крекова, отвечать за работников будут руководители компаний или подразделений. Если в течение месяца, с 1 ноября по 1 декабря, сотрудник не поставит компонент вакцины, то руководитель должен будет либо отстранить сотрудника от работы, либо перевести его на дистант.