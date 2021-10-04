Темы дня

Общество / Образование
4 октября 2021, 08:54

Министр просвещения РФ заявил, что массового закрытия школ не планируется

Учитель в классе в маске

1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление, согласно которому все учителя без медотвода должны быть вакцинированы. Фото: Алексей Кунилов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что локдауна в системе образования не будет. Массово закрывать школы из-за роста заболевших коронавирусом не планируется.

"Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация. Закрыты менее 0,1% школ. Каждый регион принимает соответствующее решение исходя из эпидемиологической ситуации", - приводит ТАСС слова главы Минпросвещения России.

Накануне в стране выявили 25,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 535 - в Свердловской области. Зафиксирована смерть 890 россиян, это рекордное суточное число с начала пандемии COVID-19.

Напомним, что 1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающие услуги населению. По словам замгубернатора Павла Крекова, отвечать за работников будут руководители компаний или подразделений. Если в течение месяца, с 1 ноября по 1 декабря, сотрудник не поставит компонент вакцины, то руководитель должен будет либо отстранить сотрудника от работы, либо перевести его на дистант.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.10.2021, 08:54 / Общество
Министр просвещения РФ заявил, что массового закрытия школ не планируется
04.10.2021, 07:34 / Общество
Под Ивделем за ночь сгорели четыре грузовика, микроавтобус и автомобиль
04.10.2021, 07:15 / Общество
Уральцы увидят перевёрнутый месяц
03.10.2021, 18:05 / Общество
Свердловскую область ожидают заморозки до -6°C, но в среду потеплеет до +12°C
03.10.2021, 17:50 / Экономика
Правительство России облегчило условия погашения кредитов регионами