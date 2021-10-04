С октября свердловские педагоги колледжей начали получать допвыплаты за кураторство

Для педагогов свердловских техникумов и колледжей, которые совмещают преподавание и кураторство учебными группами, введены ежемесячные допвыплаты в размере 5 тыс. рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Для педагогов свердловских техникумов и колледжей, которые совмещают преподавание и кураторство, введены ежемесячные допвыплаты в размере 5 тыс. рублей. Деньги за сентябрь должны были прийти педагогам до 5 октября.

Ввести соответствующие выплаты поручил Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

"С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно это исправить и установить такую же доплату – 5 тыс. рублей для кураторов учебных групп техникумов и колледжей", - сказал глава государства.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в 111 техникумах и колледжах региона насчитывается порядка 3 900 групп студентов, включая заочные. На выплаты в 2021 году кураторам учебных групп в региональных учреждениях среднего профессионального образования было выделено 124,8 млн рублей.

Напомним, что на Среднем Урале школьные учителя начали получать надбавки за классное руководство в прошлом году. Выплата за счет федерального бюджета была введена с 1 сентября 2020 года.